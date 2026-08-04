Mariana Nannis lapidaria con Claudio Paul Caniggia, por plata: "Pájaro de mierda"

"No me dio nada, todavía... La justicia está como Gran Hermano, igual".

MARIANA HABLÓ DE LA DISTANCIA CON SUS HIJOS

Mariana tiene dos hijos que son conocidos públicamente como es el caso de Chatlotte y el de Alex, quienes lograron instalarse en los medios hace varios años. Y un tercer retoño dedicado al mundo de las artes y de muy bajo perfil, que siempre eligió mantenerse aislado de lo escandaloso.

"Ahora no hablo con Charlotte, pero cuando está de viaje, sí... Siempre hablamos y me manda fotos. No necesito ir al coso de Gran Hermano", dijo, Nannis.

"Mientras ella tenga salud y esté bien, lo demás va y viene. Sabés que tus hijos están bien y ellos saben que yo estoy bien, listo", cerró la exesposa de Caniggia, sobre el poco vínculo que mantiene con sus herederos.