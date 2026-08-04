Mariana Nannis lapidaria con Claudio Paul Caniggia, por plata: "Pájaro de mierda"

La Nannis asegura que el Pájaro le tiene que dar la mitad de lo que ganó estando casado con ella durante treinta años.
El enfrentamiento personal, en la justicia y mediático, entre Marianna Nannis y Claudio Paul Caniggia, lleva años. El matrimonio que supo estar unido durante treinta años y formar una familia con tres hijos, siguen manteniendo una intensa disputa, nada más ni nada menos, que por plata.
En las últimas horas volvió a hablar Mariana en los medios a raíz de la participación que tiene Charlotte, su única heredera mujer, en Gran Hermano. Y aprovechó la ocasión para facilitarle "algunas cuentas pendientes" a Claudio Paul.
"Todavía no junte La Plata que me tiene que dar del divorcio. No me dio mi plata el pájaro de mierda", lanzo, sin vueltas, al aire, Nannis.
Luego, en Se pico, uno de los programas de streaming de Telefe, Nannis adelanto: "en algún momento me tendrá que dar la plata, con intereses. Obvio que me tiene que dar la mitad de lo que ganó estando casado conmigo durante treinta años".
"No me dio nada, todavía... La justicia está como Gran Hermano, igual".
Mariana tiene dos hijos que son conocidos públicamente como es el caso de Chatlotte y el de Alex, quienes lograron instalarse en los medios hace varios años. Y un tercer retoño dedicado al mundo de las artes y de muy bajo perfil, que siempre eligió mantenerse aislado de lo escandaloso.
"Ahora no hablo con Charlotte, pero cuando está de viaje, sí... Siempre hablamos y me manda fotos. No necesito ir al coso de Gran Hermano", dijo, Nannis.
"Mientras ella tenga salud y esté bien, lo demás va y viene. Sabés que tus hijos están bien y ellos saben que yo estoy bien, listo", cerró la exesposa de Caniggia, sobre el poco vínculo que mantiene con sus herederos.
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