Nicolás Cabré corrió la Maratón de Berlín y cumplió un sueño que esperaba hace 8 años

A través de sus historias de Instagram, el actor publicó un video en el que se lo veía corriendo sobre una cinta de entrenamiento.

“Cada vez que entrené para un maratón me lesioné”, contó. Luego agregó: “Entonces para variar y para no perder la costumbre, estoy entrenando para Berlín con una lesión en la columna y mil dolores, aceptando que las cosas casi nunca son como uno quiere, son como tocan”.

Más adelante, reflexionó sobre las dificultades que había tenido durante su preparación: “En mi caso parece que los maratones si no duelen no valen. Por eso se entrena igual, buscándole la vuelta”. También sostuvo: “Y si Berlín tiene que doler, dolerá porque no pienso bajar los brazos, no vale bajar los brazos”, cerró.

Cabré lleva casi una década participando de maratones. En agosto de 2024 había contado: “Arranqué a los 37, era otra vida completamente diferente. Me acerqué al deporte para dejar de fumar”.

Además, explicó cómo comenzó su vínculo con el running: “Me metí en un gimnasio, no sabía que era un club de running. Yo iba por las máquinas y porque estaba enfrente del colegio de Rufi”. Luego expresó: “Cuando empecé me enganché y me salvó la vida”.

Sobre el lugar que ocupa actualmente el deporte en su vida, aseguró: “Yo lo disfruto. Encontré amigos, gente a la que aprecio y cambié de vida de verdad. Trato de mostrarlo en las redes. La realidad es que hoy soy más corredor que actor”, aseguró en aquella oportunidad.