Nicolás Cabré corrió la Maratón de Berlín y cumplió un sueño que esperaba hace 8 años

El actor completó la carrera tras meses de preparación y pese a una lesión en la columna. Al recibir la medalla, compartió un emotivo mensaje en sus redes.
Nicolás Cabré participó de la Maratón de Berlín y protagonizó un momento de mucha emoción. El actor llevaba varios meses preparándose para este desafío y, a fines de julio, había revelado que atravesaba una lesión en la columna, aunque había dejado en claro que no pensaba abandonar el objetivo.
“Fue un año duro donde todo me pegó en el cuerpo, me lesione por todos lados, casi no pude entrenar, pero igual la terminé. Y así después de 8 años tengo esa medalla que tanto soñé”, escribió junto a un video en el que mostró el momento en que recibió la medalla.
Después, Cabré dedicó unas palabras a todas las personas que lo acompañaron durante el proceso. En especial, mencionó a su esposa, Rocío Pardo, a su hija Rufina, fruto de su relación con la China Suárez, y a sus amigos. “Sueño cumplido”, concluyó.
A finales de julio, Nicolás Cabré había compartido detalles de su entrenamiento para participar de la maratón en Berlín, Alemania. En aquella oportunidad, explicó el esfuerzo que estaba realizando mientras atravesaba una lesión.
A través de sus historias de Instagram, el actor publicó un video en el que se lo veía corriendo sobre una cinta de entrenamiento.
“Cada vez que entrené para un maratón me lesioné”, contó. Luego agregó: “Entonces para variar y para no perder la costumbre, estoy entrenando para Berlín con una lesión en la columna y mil dolores, aceptando que las cosas casi nunca son como uno quiere, son como tocan”.
Más adelante, reflexionó sobre las dificultades que había tenido durante su preparación: “En mi caso parece que los maratones si no duelen no valen. Por eso se entrena igual, buscándole la vuelta”. También sostuvo: “Y si Berlín tiene que doler, dolerá porque no pienso bajar los brazos, no vale bajar los brazos”, cerró.
Cabré lleva casi una década participando de maratones. En agosto de 2024 había contado: “Arranqué a los 37, era otra vida completamente diferente. Me acerqué al deporte para dejar de fumar”.
Además, explicó cómo comenzó su vínculo con el running: “Me metí en un gimnasio, no sabía que era un club de running. Yo iba por las máquinas y porque estaba enfrente del colegio de Rufi”. Luego expresó: “Cuando empecé me enganché y me salvó la vida”.
Sobre el lugar que ocupa actualmente el deporte en su vida, aseguró: “Yo lo disfruto. Encontré amigos, gente a la que aprecio y cambié de vida de verdad. Trato de mostrarlo en las redes. La realidad es que hoy soy más corredor que actor”, aseguró en aquella oportunidad.
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