Los invitados de La Peña de Morfi de este domingo

En cocina Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro serán los encargados de las delicias, mientras que el humor estará a cargo de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola. El responsable del deporte será el exfutbolista Claudio Husaín con su sección "Lo del Turco".

El ciclo nació diariamente a mediodía en 2015 como "Morfi, todos a la mesa", con la conducción de Gerardo Rozín y Karina Zampini y en 2016 se mudó a los domingos. con el fallecimiento de su creador -Rozín- en 2022, el formato siguió con duplas. En abril de 2026, al cumplir diez años al aire -440 programas, más de 1.760 horas en vivo, 2.006 artistas y 7.433 canciones, según el propio ciclo-, Zampini volvió a la conducción del programa, al lado de Diego Leuco.

En el debut de esa temporada de "La Peña de Morfi" hizo 6,2 de promedio y un pico de 7,7 y quedó por encima de "Almorzando con Juana" por El Trece.