Lali Espósito hizo estallar el Estadio Monumental: un encuentro con Tini, performance de lujo y emoción a flor de piel

Uno de los momentos más sensibles apareció con 'No hay héroes'. Con las luces de los celulares encendidas, la intérprete contó el origen de la canción y terminó quebrándose: “Esta canción la hice para mis amigos porque uno pasa los 30 y se empieza a replantear la vida. Y lo que duele, duele de verdad y todo pesa mucho. Y uno se siente adulto y se siente a veces solo y esta canción la hice para ellos, la hice para mí y hoy es para ustedes”. Más tarde, habló sobre el suicidio entre jóvenes y recordó a una persona cercana que murió recientemente.

La celebración también tuvo invitados de peso. Miranda! volvió a compartir escenario para cantar 'Mejor que vos', mientras que Dillom participó nuevamente en '33'. El gran momento llegó con Tini Stoessel, que apareció vestida de novia y con el pelo rosa para interpretar 'Like a Virgin'. Marilina Bertoldi se sumó después y las tres recrearon el beso de Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera en los VMAs.

Así fue la performance de Lali con Tini.

“Que emoción estar acá. Gracias por haberme invitado y darme este espacio en tu gran fiesta de rock. Para mí es un gran honor estar acá”, dijo Tini, antes de dedicarle unas palabras a su colega: “Te vimos crecer todos los argentinos. Fuiste parte de mi casa, de mi living, de mis meriendas. Me acompañaste en muchos momentos. Es un honor estar al lado tuyo, cantando con vos, acompañándote, verte trabajar desde tan pequeña y ver todo lo que lograste”. La respuesta llegó con otro mensaje cargado de significado: “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos (...) Tremenda mujer y artista”.

LALI CON TINI EN EL TERCER RIVER AGOTADO. pic.twitter.com/LuFn974Dx3 — Real Time (@RealTimeRating) September 27, 2026

El cierre recuperó la identidad más rockera del espectáculo con 'No me importa' mezclada con 'Ji Ji Ji', mientras una multitud armaba un pogo frente a imágenes del Indio Solari. Entre la celebración de la diversidad, las referencias políticas y los cruces con el rock, la última función condensó el espíritu de una etapa que llegó a su final. Y, como broche inesperado, 'Ciudad de pobres corazones', de Fito Páez, quedó ligada a uno de los pasajes más conmovedores de la noche.