Lali Espósito hizo estallar el Estadio Monumental: un encuentro con Tini, performance de lujo y emoción a flor de piel

Con entradas agotadas, llegó la despedida de No vayas a atender cuando el demonio llama, una etapa que la llevó por distintas ciudades de la Argentina, Uruguay y España; Tini, Marilina Bertoldi y Miranda! fueron algunos de los grandes invitados de la noche
Lali Espósito cerró en el Monumental una etapa clave de su carrera, con una multitud que agotó las entradas y una noche atravesada por invitados, cruces musicales y momentos de fuerte emoción. El encuentro con Tini Stoessel y una inesperada versión de un clásico de Fito Páez quedaron entre las escenas más recordadas.
El anuncio había llegado semanas antes, cuando la cantante anticipó en redes lo que iba a suceder el sábado 26 de septiembre. El tercer River en menos de cuatro meses marcó el final del recorrido de 'No vayas a atender cuando el demonio llama', una gira que pasó por distintas ciudades de la Argentina, Uruguay y España. El ciclo también incluyó cinco Vélez agotados durante 2025 y dos presentaciones previas en el Monumental.
La fecha tuvo también una coincidencia especial: se cumplieron dos años de 'Fanático', canción que abrió esta etapa artística. “Exactamente hoy, 26 de septiembre, se cumplen dos años de la salida de esta canción; la canción más importante de este álbum y que a mí me ha cambiado en muchísimos sentidos. Así que vamos a celebrar y que mejor que hacerlo en el último River, atendiendo al demonio por última vez”, expresó frente al público.
Con fuego, láseres y pirotecnia, el espectáculo comenzó a las 21.04 con 'Lokura' y rápidamente encadenó 'Sexy', '2 Son 3', 'Tu novia II' y 'N5'. Después de la lluvia que había protagonizado su presentación anterior, la anfitriona bromeó: “¿Qué hacemos acá de vuelta? La buena noticia, entre muchas, es que no llueve". Durante tres horas, recorrió pop, R&B, tango y rock junto a sus bailarines, además de sumar al cuarteto de cuerdas El cuarteto divergente y al bandoneón de Hernán “Cucuza” Castiello.
Uno de los momentos más sensibles apareció con 'No hay héroes'. Con las luces de los celulares encendidas, la intérprete contó el origen de la canción y terminó quebrándose: “Esta canción la hice para mis amigos porque uno pasa los 30 y se empieza a replantear la vida. Y lo que duele, duele de verdad y todo pesa mucho. Y uno se siente adulto y se siente a veces solo y esta canción la hice para ellos, la hice para mí y hoy es para ustedes”. Más tarde, habló sobre el suicidio entre jóvenes y recordó a una persona cercana que murió recientemente.
La celebración también tuvo invitados de peso. Miranda! volvió a compartir escenario para cantar 'Mejor que vos', mientras que Dillom participó nuevamente en '33'. El gran momento llegó con Tini Stoessel, que apareció vestida de novia y con el pelo rosa para interpretar 'Like a Virgin'. Marilina Bertoldi se sumó después y las tres recrearon el beso de Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera en los VMAs.
“Que emoción estar acá. Gracias por haberme invitado y darme este espacio en tu gran fiesta de rock. Para mí es un gran honor estar acá”, dijo Tini, antes de dedicarle unas palabras a su colega: “Te vimos crecer todos los argentinos. Fuiste parte de mi casa, de mi living, de mis meriendas. Me acompañaste en muchos momentos. Es un honor estar al lado tuyo, cantando con vos, acompañándote, verte trabajar desde tan pequeña y ver todo lo que lograste”. La respuesta llegó con otro mensaje cargado de significado: “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos (...) Tremenda mujer y artista”.
El cierre recuperó la identidad más rockera del espectáculo con 'No me importa' mezclada con 'Ji Ji Ji', mientras una multitud armaba un pogo frente a imágenes del Indio Solari. Entre la celebración de la diversidad, las referencias políticas y los cruces con el rock, la última función condensó el espíritu de una etapa que llegó a su final. Y, como broche inesperado, 'Ciudad de pobres corazones', de Fito Páez, quedó ligada a uno de los pasajes más conmovedores de la noche.
comentar