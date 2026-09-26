Icardi mostró la foto de su encuentro con la China en París y confirmó la infidelidad a Wanda Nara

El futbolista publicó una imagen del hotel donde se encontró con la actriz en septiembre de 2021 y acompañó la postal con un mensaje que volvió a poner en escena el inicio de su relación.
Mauro Icardi volvió a recordar uno de los episodios que marcó su historia con Wanda Nara y la China Suárez. A cinco años de aquel encuentro en París, el futbolista compartió en sus redes sociales una fotografía del hotel donde se vio con la actriz y acompañó la publicación con un mensaje dedicado a su actual pareja.
“El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia. 26/09/21”, escribió Icardi junto a la imagen, en la que además arrobó a la China Suárez.
La publicación confirma que el encuentro ocurrió el 26 de septiembre de 2021, cuando el delantero todavía estaba en pareja con Wanda Nara. Por entonces, la empresaria había viajado junto a su hermana Zaira a Milán para participar de la Semana de la Moda.
Según la versión que trascendió en aquel momento, Icardi se encontró con la China Suárez en un hotel de París y habría contado con la complicidad de Jakob Von Plessen, entonces pareja de Zaira Nara. El episodio quedó expuesto semanas después y desencadenó una fuerte crisis en el matrimonio de Icardi y Wanda.
El escándalo comenzó a hacerse público cuando Wanda descubrió los mensajes y las conversaciones entre el futbolista y la actriz. La empresaria realizó entonces una publicación en redes sociales y, posteriormente, le contó detalles de lo ocurrido a Yanina Latorre.
Con el paso de los años, tanto Icardi como la China Suárez dieron distintas versiones sobre aquella noche. En diciembre de 2024, Ángel de Brito también contó detalles de la versión que Wanda había dado sobre el encuentro y señaló que el futbolista había pagado el viaje de la actriz y la había llevado al hotel.
La China, por su parte, contó en una entrevista con Moria Casán que Icardi le robó un beso apenas ingresó a la habitación. También relató que había llegado temprano al hotel y que decidió esperarlo con ropa sencilla y sin maquillaje.
Ahora, cinco años después de aquella noche que dio origen al Wandagate, Icardi volvió públicamente sobre el episodio y lo recordó como el comienzo de una nueva etapa de su vida junto a la China Suárez.