Icardi mostró la foto de su encuentro con la China en París y confirmó la infidelidad a Wanda Nara

El posteo de Mauro Icardi que rememora aquel encuentro con la China Suarez en París.

El escándalo comenzó a hacerse público cuando Wanda descubrió los mensajes y las conversaciones entre el futbolista y la actriz. La empresaria realizó entonces una publicación en redes sociales y, posteriormente, le contó detalles de lo ocurrido a Yanina Latorre.

Con el paso de los años, tanto Icardi como la China Suárez dieron distintas versiones sobre aquella noche. En diciembre de 2024, Ángel de Brito también contó detalles de la versión que Wanda había dado sobre el encuentro y señaló que el futbolista había pagado el viaje de la actriz y la había llevado al hotel.

La China, por su parte, contó en una entrevista con Moria Casán que Icardi le robó un beso apenas ingresó a la habitación. También relató que había llegado temprano al hotel y que decidió esperarlo con ropa sencilla y sin maquillaje.

Ahora, cinco años después de aquella noche que dio origen al Wandagate, Icardi volvió públicamente sobre el episodio y lo recordó como el comienzo de una nueva etapa de su vida junto a la China Suárez.