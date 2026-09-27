Juana Viale dio detalles sobre la salud de Mirtha Legrand a una semana de su nueva internación

La conductora buscó llevar tranquilidad al referirse a la diva y brindó precisiones de su evolución. Mirtha Legrand, de 99 años, permanece internada por un cuadro compatible con neumopatía. Qué señaló el último parte médico.
La conductora Juana Viale volvió a ponerse al frente de 'La noche de Mirtha' en reemplazo de su abuela, Mirtha Legrand, y llevó tranquilidad al público al brindar precisiones sobre el estado de salud de la diva, que permanece internada desde el 18 de septiembre pasado en el Sanatorio Mater Dei.
"La abuela está mejorando muy bien, así que le mando un beso muy grande porque no se lo pierde; me dice las cosas que sí, las cosas que no, todo", expresó la actriz en el comienzo del programa, al tiempo que agradeció el acompañamiento de la audiencia durante los fines de semana.
Juana Viale estuvo al frente a una mesaza a la que asistieron al actor y comediante, Agustín ‘Rada’ Aristarán, que forma parte de 'Otro Día Perdido'; la actriz Cecilia Dopazo; el cantante, compositor y actor argentino, Carlos Alfredo Elías, más conocido como CAE; y el fotógrafo de moda Gabriel Machado.
Este domingo, la conductora dirá presente en una nueva edición de 'Almorzando con Juana', donde los invitados serán el cantante venezolano Carlos Baute, los humoristas Coco Sily y Sergio Gonal, el actor Ludovico Di Santo y la actriz Carolina Kopelioff.
La diva, de 99 años, debió ser ingresada al centro de salud porteño por un cuadro compatible con neumopatía, término médico que refiere de manera general a afecciones que impactan en el sistema respiratorio.
Según el último parte médico emitido el viernes por el Sanatorio Mater Dei, la icónica presentadora evoluciona de manera favorable de su afección respiratoria y ya comenzó a incrementar la actividad física con asistencia kinesiológica.
Desde el centro asistencial indicaron que continuará internada hasta completar su rehabilitación de cara al retorno a sus actividades habituales.