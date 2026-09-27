Juana Viale dio detalles sobre la salud de Mirtha Legrand a una semana de su nueva internación

Qué dice el último parte sobre la salud de Mirtha Legrand

La diva, de 99 años, debió ser ingresada al centro de salud porteño por un cuadro compatible con neumopatía, término médico que refiere de manera general a afecciones que impactan en el sistema respiratorio.

Según el último parte médico emitido el viernes por el Sanatorio Mater Dei, la icónica presentadora evoluciona de manera favorable de su afección respiratoria y ya comenzó a incrementar la actividad física con asistencia kinesiológica.

Desde el centro asistencial indicaron que continuará internada hasta completar su rehabilitación de cara al retorno a sus actividades habituales.