Nuevediario, Cris Morena y Adrián Suar, homenajeados en la entrega de los Martín Fierro

Silvia Fernández Barrio, Claudio Rígoli y Guillermo Andino fueron algunos de los que recibieron el premio de manos de otra conductora: Cristina Pérez.

"Cuarenta años más tarde, pero llegó. Primero miro para el cielo porque hubo alguien que me acompañó desde el primer día, que es Horacio Larrosa", comenzó en su discurso Silvia Fernández Barrio. "Nunca serví más a la gente que en este programa, me acuerdo de todos nuestros compañeros", agregó.

Por su parte, Guillermo Andino destacó que Nuevediario fue semillero de grandes cronistas y conductores y recordó Alejandro Romay y a su creatividad. "Es un acto de Justicia", aseguraron antes de retirarse muy contentos del escenario.

Otro de los homenajes de la noche fue para Cris Morena, la gran creadora de productos infantiles y juveniles que marcaron a varias generaciones.

Santiago del Moro presentó un clip donde mostraron su trayectoria desde sus inicios en 1979. "Vine para seguir cambiando mi mundo, estar con gente joven llena de preguntas, me inquieta y me produce una curiosidad revolucionaria", se la escuchaba decir en el video. Luego pudieron verse imágenes de Cris en programas como "Amigos son los amigos" y "Jugate conmigo". Mientras que desde la producción hizo los más impresionantes proyectos para los niños y adolescentes.

"Chiquititas", "Verano del 98", "Rebelde Way", "Floricienta", "Alma Pirata", "Amor Mío" y "Casi Ángeles", fueron los programas que creó la productora.

"Pasé por algo muy fuerte y Aliados fue lo que me permitió cruzar mi dolor. Ahí nació Vive Ro, fue volverla a hacer vivir, un puente entre el cielo y la tierra", dijo al recordar a su hija Romina Yan.

Quien llegó de sorpresa del exterior fue su hijo Tomás Yankelevich, que le dijo un cálido mensaje desde el escenario: "El amor todo lo puede y acá estoy, acompañarte en un momento tan especial es un privilegio y no me lo podía perder. Tuviste infinidad de reconocimientos, pero lo lindo de este Martín Fierro es que es en casa... El respeto y amor incondicional a tu audiencia, sos única e irrepetible, te dan un premio a la trayectoria estando vigente con tu espacio de aprendizaje, Otro Mundo, y con un nuevo proyecto, Margarita. Con el pecho inflado de olrgullo, te invito al escenario a subir el Martín Fierro a la trayectoria".

Cris Morena dio tal ve el discurso más largo de la noche. "Van a tener que aguantarme porque tengo mucho que agradecer, recibí 14 Martín Fierro, pero este es especial porque me honra como creadora. Para ese público querido, mi agradecimiento eterno. Gracias Gustavo Yankelevich por nuestra vida juntos. Gracias Romina, hija de mi alma, mi musa inspiradora siempre. Gracias Tomás y gracias a mis cinco nietos", fueron algunas de sus palabras en las cuales también hizo un repaso por sus proyectos.

Adrián Suar, por su parte, recibió un homenaje en los Premios Martín Fierro 2024 y afirmó que este año "faltó la frutillita de la torta falta la ficción, faltan los actores".

En ese sentido aclaró que la ausencia no refiere a las distinciones y continuó: “Espero que volvamos, no es fácil hacer ficción no por falta de talento, que sobra, sino por los costos”.

“Se lo dedico principalmente a los de mi especie que somos los actores, a quienes me enseñaron e hicieron brillar con esas ficciones enormes. Cuando empecé era muy joven y tuve que encontrar mi forma. Fue siempre desde el corazón entiendo muy bien a mis actores y actrices”, relató el productor.

“Agradezco a la gente porque sin ellos no seríamos nada: uno es gracias a la gente. La televisión te da la posibilidad de entrar gracias a la gente. Yo soy la televisión que vi y todos los que estamos acá somos lo que vimos y nos inspiraron. Por eso es tan importante el efecto de inspiración”, remarcó.