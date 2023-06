Oriana Sabatini se animó a un audaz cambio de look

Mientras que a sus cejas rubias, la joven actriz y cantante le sumó una cabellera pelirroja y muy corta.

La sobrina de Gabriela Sabatini se puso para la producción fotográfica un calzoncillo, una musculosa blanca y una campera de cuero oversize para aparecer en la portada de la publicación. Según explicó, el look es parte de un personaje creado especialmente para la revista.

"¡Amé toda esta producción! ¡Eres una atrevida! Te amo", le dedicó su mama Caty Fulop en redes sociales, donde la joven publicó varias de las imágenes que salieron en la revista.

oriana-sabatini-impacto-con-una-transformacion-radical-en-su-look-1580562.jpg Oriana Sabatini, con pelo corto.

Hace un par de días, Oriana también llamó la atención en sus redes sociales cuando le dedicó una sentida carta a su novio, el futbolista de la Selección Argentina, Paulo Dybala, que perdió la final de la Europa League con la Roma de Italia, frente al Sevilla de España.

"Posteo de apreciación a una de las personas más perseverantes, talentosas y profesionales que conozco. No suelo escribir estas cosas acá, porque prefiero decírtelas en la cara, pero tengo la necesidad de compartir el orgullo que siento por vos y la emoción que me da ver todo el esfuerzo que te lleva a finales como la de ayer", escribió Oriana.

FxnoqzvWYAA48dh.jpg La producción de Oriana Sabatini para Elle.

"Tengo poca idea de fútbol, a decir verdad, pero siento que ayer brillaste y eso no va a cambiar, aunque el resultado no haya sido el que querías. Sos un ejemplo enorme para mí y estoy segura que para muchas otras personas más allá afuera. Hoy sentís que perdiste, pero como te dije muchas veces, sos un ganador en esta vida porque podés vivir de lo que amás; y hacerlo de una manera tan increíble, no es un privilegio que se puedan dar muchos. Te amo, te felicito, y te voy a bancar en todas las finales y partidos que te queden por jugar, aunque a veces el resultado nos haga llorar, o mejor aún, festejar”, le dedicó a Dybala.

FxnoqRKWAAA2sUb.jpg Oriana Sabatini, en la revista Elle.

Mal momento de Shakira

Shakira comenzó su nueva vida junto a sus hijos, Sasha y Milan, tras la separación con Gerard Piqué. La colombiana decidió instalarse en Miami para enfocarse en su carrera profesional y alejarse de la presión de los medios españoles.

Sin embargo, la cantante parece no encontrar la paz. Hace algunos meses Shakira le informó a la prensa que respetaran la privacidad de sus hijos para que puedan vivir tranquilamente en su nuevo hogar.

Aunque, tanto la colombiana como su ex pareja le pidieron a los paparazzi que no persiguieran a sus hijos, durante los últimos días se filtró la escuela a la que están asistiendo los pequeños de 8 y 10 años, el Miami Country Day School.

“Hace un mes se publicó finalmente el colegio donde estudiarían los menores, y desde entonces es fácil encontrar paparazzis a las puertas del colegio, para saber quien es la persona que los lleva y los recoge”, señaló el medio El Nacional de Cataluña.

Según detalló el mismo, los pequeños de Shakira y Piqué estarían viviendo “un infierno” con la prensa a la salida de la escuela. “Shakira está harta y quiere frenar el infierno que viven sus hijos en la actualidad por la presión mediática. Busca acabar con todo tipo de noticias a través del silencio”, añadieron.