Oscar 2023: hora, TV y todo lo que tenés que saber de la ceremonia

Luego de una entrega particular en 2021 por la pandemia de coronavirus, esta vez los premios regresan al Dolby Theatre de Los Ángeles para repartir los galardones de manera presencial y así poder ver a todas las figuras juntas.

Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, confirmó que la entrega será transmitida en su versión completa.

95th Oscars Movies Are Dreams Promo.mp4 95º entrega de los Premios Oscar

Jimmy Kimmel, conductor del programa televisivo "Jimmy Kimmel Live!", será el encargado de presentar los Oscar por tercera vez.

Nicole Kidman, Antonio Banderas y Salma Hayek, así como Glenn Close, Dwayne Johnson, Samuel L. Jackson, y Ariana DeBose, son algunos de los intérpretes que se verán durante la transmisión.

El músico estadounidense Lenny Kravitz actuará dentro del segmento "In Memoriam", el espacio en el que se homenajea a miembros de la industria cinematográfica fallecidos el año anterior.

Recientemente, la organización también confirmó la participación de Rihanna, quien cantará el tema "Lift Me Up", del film "Black Panther: Wakanda por Siempre"; y Sofia Carson y Diane Warren interpretarán "Applause", de la cinta "Tell It Like A Woman".

image.png La premiación comenzará a las 21:00 horas de Argentina

Además, David Byrne, Son Lux y Stephanie Hsu participarán del show con la canción "This Is a Life", de la película "Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo".

Las principales películas a las que hay que prestar atención en los Oscar son: "Argentina, 1985", "The Fabelmans", "Avatar: The Way of Water", "Top Gun: Maverick" y "The Banshees of Inisherin".

La premiación comenzará a las 21:00 horas de Argentina y podrá verse en vivo y en directo a través de TNT y TNT Series. Para quienes quieran verla por streaming podrán seguirla por TNT GO, DirecTV Go, Movistar Play, Flow y Telecentro Play.