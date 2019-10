En el programa de Angel de Brito la consultaron por su tenía miedo que al entrarle a sus cuentas pudieran robarle alguna foto hot de su intimidad y ella sorprendió: "Yo ya no me acuerdo, pero estaba más preocupada por el WhatsApp. Abro la ventana por las dudas, si aparece algo. Dios no quiera, hay cosas", sentenció Brey.

ADEMÁS:

Por otra parte, la “angelita” intentó ponerle humor a la situación asegurando que "mientras no aparezcan cosas vintage" no tendrá problema alguno con el material que pueda aparecer en las redes.

"Esto es un delito desde 2008", señaló, y además contó en el programa que Fernando Burlando y Martín Leguizamón se están haciendo cargo del caso.