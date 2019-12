Otra nueva y escandalosa separación de Morena Rial: ella llamó al 911

Hace unos meses habían decidido darse una oportunidad, se reconciliaron, pero ese amor duró mucho menos de lo esperado. Según contó ayer Andrea Taboada en Los Ángeles de la Mañana, quien también aseguró que pudo hablar con la hija del conductor de Intrusos, hubo un incidente que terminó en un escándalo con Policía y todo.

"Ayer a la noche hubo un episodio donde intervinieron cuatro patrulleros de la comisaría 45. No hay denuncia. La policía se encontró con una Morena muy nerviosa, angustiada, que había discutido con Facundo”, relató la periodista ante el asombro de sus compañeras.

ADEMÁS:

Y enseguida dio detalles de lo que habría ocasionado la discusión entre la joven pareja. "Él le revolea el celular y la insulta cuando la ve vestida con una minifalda. Ella misma llamó al 911 y él se fue de la casa porque la policía lo invitó a retirarse”, agregó Taboada.

En ese momento quien le mandó un mensaje fue la propia Morena quien dijo: “Estoy bien. Nosotros queremos lo mejor para Fran [el hijo en común que tiene con Ambrosioni]. Terminamos bien, pero ahora no hubo violencia ni golpes”, confió Morena a través de un mensaje de WhatsApp.

Más tarde quien habló fue Federico Albano, el abogado de Ambrosioni, quien dio más detalles. "Están separados, pero no hay denuncia formal de ninguna índole porque nada ocurrió, en realidad. Solo estaban discutiendo y no se ponían de acuerdo con unos temas personales relacionados con ropa y valijas, pero nada serio en realidad. Hubo una discusión, no hubo maltrato físico ni de palabras. Y Facundo concluyó en que lo mejor era irse de la vivienda", contó el letrado.

La presencia de la Policía también fue ratificada aunque según el letrado solo fue por el llamado pero no intervinieron ni hubo denuncia.