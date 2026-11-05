DIFERENCIAS DE POSTURAS

Uno de los cruces más recurrentes que se habrían generado entre Pampita y Martín es por los hábitos de cada uno y la formalidad o no la relación de pareja, que lleva dos años juntos. Y de la que, incluso, semanas atrás, se habló de la posibilidad de casamiento.

Pampita y Martín Pepa es la segunda vez que se separan en el año.

"Ella bajó el nivel, volvió a viajar con él. Parece que él vino y se sentía sobre exigido. A ella le gusta el vínculo de marido y mujer, pero a él le gusta el noviazgo", sumó, a modo informativo, Latorre, sobre las diferencias de planteos en el vínculo amoroso.