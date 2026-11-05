La conductora y el empresario están atravesando problemas de pareja en el mismo año en que ya se habían separado. “Fue por la distancia y la intensidad de Pampita”, aseguró Yanina Latorre en su programa.
A dos años de relación y una crisis durante el 2026 que los mantuvo alejados por largos días, Carolina Pampita Ardohain y Martín Pepa se volvieron a separar. La ruptura se generó hace quince días y revelaron los motivos. "A ella le gusta el vínculo de marido y mujer, pero a él le gusta el noviazgo".
"Pampita y Martín Pepa están separados hace quince días", anunció Yanina Latorre, al aire de SQP, su programa en las tardes noches de América, al revelar el nombre y apellido de la pareja que, en principio, habría llegado a su fin. “Él la habría dejado por la misma situación que la crisis anterior: la distancia y su intensidad”.
"Ella está triste, todavía no quería que se sepa porque no se acabó el amor. Ella esperaba irse con él a Punta del Este", agregó, la conductora, sobre como transita estos días de angustia, Carolina quien, al parecer, todavía sigue apostando al amor con el empresario, aunque pasan mucho tiempo alejados por el trabajo de él, que lo obliga a estar en el exterior.
Una de los puntos claves que también señala el entorno de Pepa es que no le gusta que Pampita muestre, por ejemplo en redes sociales, los eventos que comparten juntos. Tampoco, con los momentos que compartían lejos de los flashes y la exposición en público. "No les gusta el estilo de vida de Carolina", contaron, sobre los dichos de los allegados más cercanos al también polista.
Uno de los cruces más recurrentes que se habrían generado entre Pampita y Martín es por los hábitos de cada uno y la formalidad o no la relación de pareja, que lleva dos años juntos. Y de la que, incluso, semanas atrás, se habló de la posibilidad de casamiento.
"Ella bajó el nivel, volvió a viajar con él. Parece que él vino y se sentía sobre exigido. A ella le gusta el vínculo de marido y mujer, pero a él le gusta el noviazgo", sumó, a modo informativo, Latorre, sobre las diferencias de planteos en el vínculo amoroso.
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