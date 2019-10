Pampita no quiere strippers en su despedida de soltera

El jueves próximo será la despedida de soltera y Pampita fue enérgica al pedirle a sus amigas que no quiere strippers en la fiesta. Y tampoco permitirá celulares, por las dudas. Aún no se sabe si la despedida será en un bolcihe o en su casa, según contó Puli de María, amiga íntima de la novia.

En la boda acompañarán a Pampita 27 damas de honor que irán vestidas todas de negro, aunque de diferente diseño.

Los invitados no superarán los 150 y así quedará sellada la nueva familia: "Me gané el cielo con los hijos del corazón que voy a tener en mi familia", dijo Pampita sobre los herederos de su pareja.

Angel De Brito contó ayer en su programa que la luna de miel de la pareja será en las paradisíacas Islas Maldivas. "Se trata de uno de los lugares más románticos del mundo. Es un país tropical que se encuentra en el sur de Asia, compuesto por más de mil islas. Es reconocido por sus paradisiacas playas, sus hermosas lagunas azules y sus impresionantes arrecifes".

Pampita, en su programa, no disimula su gran felicidad a tal punto de que mostró su alegría al agrandar la familia, a sus tres hijos Bautista, Beltrán y Benicio se suman Delfina y Santino, de la relación del empresario con Milagros Brito: "Claro que conozco a sus hijos. Hubo muchos encuentros. Lo primero que tuvimos en cuenta son los hijos de cada uno, que se sintieran cómodos con la relación, que la aprobaran, que estuvieran de acuerdo", confesó.

Para Pampita el tema de los hijos era vital a la hora de tomar la decisión: "Si los chicos no nos daban el visto bueno y no confiaban en este amor, no dábamos el paso adelante", aseguró la modelo y agregó que "se dio todo con naturalidad, con los tiempos de ellos. Me gané el cielo con los hijos del corazón que voy a tener en mi familia".