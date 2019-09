Pampita y Del Potro, entre los argentinos que vieron a los Stones

Ya no están pensando en lo que dirán y por primera vez en todas las relaciones que tuvo con mujeres famosas, como Jimena Barón, a Delpo se lo ve muy enamorado y no tiene problemas en mostrarlo. Y esta no fue la excepción. La modelo y el tenista no quisieron perderse el mega recital que brindaron The Rolling Stones en Miami y disfrutaron de sus hits a puro mimo con la multitud presente en el escenario. "You rock my world, baby", escribió Jujuy en su cuenta personal de Instagram, donde además compartió una dulce postal dándole un beso en el cachete a su pareja y distintos momentos de la banda en acción.

Y el recital de los Rolling no solo tuvo a Jujuy y Delpo como los argentinos que fueron a disfrutarlos. Es que también se la pudo ver en las redes sociales a Pampita. La modelo no había arrancado bien su viaje a los Estados Unidos. Es que el miércoles cuando se fue al llegar al mostrador del Aeropuerto de Ezeiza para realizar el check-in, el empleado que atendió a la jurado del Bailando 2019 notó que su pasaporte estaba vencido. Pampita renovó su documento allí mismo, pero como no había vuelos hasta la mañana siguiente (no pudo tomar el que tenía previsto), debió pasar la noche en el auto de su novio, el empresario Roberto García Moritán. El jueves a primera hora voló por fin a los Estados Unidos. Y llegó justo para disfrutar, bajo la lluvia, del concierto que dio la banda de Mick Jagger. Pampita subió una foto junto a sus amigas, a cara lavada, sin maquillaje y con el pelo mojado por la lluvia, confirmando su belleza imponente y sin necesidad del photoshop. Los Stones hicieron delirar al público y a los argentinos que estuvieron.