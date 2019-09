Patti Smith regresará a la Argentina el 21 de noviembre

La "poetisa del punk" estará acompañada por su hijo Jackson, en guitarra; el bajista Tony Shanahan; el guitarrista Lenny Kaye y el baterista Jay Dee Daugherty, estos dos últimos compañeros de ruta desde los años ‘70.

La responsable de éxitos como Because the night y People have the power había estado el año pasado en el país, en donde ofreció el 28 de febrero y el 1 de marzo, en el Centro Cultural Néstor Kirchner, una presentación en donde habló sobre sus influencias literarias y brindó un set acústico.

En esa ocasión, estuvo acompañada por Shanahan y contó con el guitarrista Jimmy Rip, el celista local Patricio Villarejo y el organista Matías Sagreras, como invitados especiales.

Previamente, había debutado en nuestro país en 2006, en el Festival BUE, donde compartió cartel con Beastie Boys.

Surgida en la escena musical de Nueva York de mediados de los ‘70, Patti Smith comenzó recitando poesía junto a su guitarrista, las cuales se tornaban canciones gracias a la cadencia que le daba a las palabras.

En 1975 registra el exitoso álbum Horses, donde destaca el tema Gloria, del grupo Them, que integraba Van Morrison.

Admiradora de los llamados "poetas malditos", la artista se alzó como la "poetisa" del incipiente movimiento punk que se consolidaba en la ciudad.

Casada con Fred Sonic Smith, guitarrista del grupo protopunk de Detroit MC5, Patti abandonó los escenarios al nacer sus hijos y regresó a la actividad tras la muerte de su marido, en 1994. A lo largo de estos años, incursionó en la pintura y la literatura, a partir de la edición de Eramos unos niños, donde recuerda sus andanzas juveniles.