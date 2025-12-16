¿Por qué Luis Ventura se disfrazó de Dumbledore en los Martín Fierro?

Ventura

En el programa "La Broma Infinita" del streaming Gelatina, el periodista Sebastián de Caro dio a conocer la razón por la que el presidente de Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina se presentó vestido así en la ceremonia realizada en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

Ir al evento vestido así se debió a una falla de comunicación con la producción de los Martín Fierro.

Según explico el conductor, la producción de la entrega del Martin Fierro de Streaming tuvo la idea de ambientar el salón del Centro de Convenciones de Buenos Aires como el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, y separar a los distintos canales de streaming por los colores de las cuatro casas de las películas Harry Potter.

cas

Las cuatro casas de Hogwarts son Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin, cada una nombrada por sus fundadores y representa valores distintos como valentía, lealtad, inteligencia y ambición, respectivamente, donde los estudiantes son elegidos por el Sombrero Seleccionador al inicio de su educación mágica.

Sin embargo, por razones de presupuesto, la idea original eso no se llevó a cabo “Salía muy caro, me dijeron. Entonces nadie le avisó o que quedó colgado. Ventura fue de Dumbledore, pero eso era de un concepto que no prosperó” sostuvo el periodista.

de Caro

El resultado final fue que lo único que se mantuvo de la idea original fue el disfraz de Albus Dumbledore que llevaba puesto el periodista Luis Ventura, creando una situación insólita, debido a que no se hizo ninguna mención al mágico universo de Harry Potter durante la transmisión.