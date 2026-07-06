Paula Cháves reveló la razón por la que guardó cuatro años la placenta de su hija en el freezer

La conductora reveló cuáles eran sus planes con el órgano sacado de su útero, durante el nacimiento de su tercera hija. "Lo que lloré".
Paula Cháves contó la razón por la que decidió guardar, en la heladera de su hogar, la placenta de su última hija -es mamá de tres: Baltazar, Olivia y Filipa- gestada con Pedro Alfonso, su marido, durante años. “Estuve cerca de comerme la placenta. La guardé cuatro años en un freezer”, contó Paula, invitada a Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini, en las noches de El 13.
“Me ponen a mi hija en el pecho, sale la placenta y le preguntan a Pedro qué hacer con ella. Él no sabía qué responder y dije: ‘Guárdenla’. Me la llevé en una bolsita”, contó, la conductora como, en su momento, llegó el órgano temporal que se desarrolla en el útero, en su casa, durante varios años.
“En una limpieza de freezer me la tiraron. Lo que lloré", confió, Cháves, sobre el impacto emocional que le generó el enterarse que la placenta de Filipa, una de sus hijas, ya no estaba. “Yo avisaba a todos: ‘Cuidado que está la placenta’. Estuvo mucho tiempo guardada y cuidada”, recordó. Y, luego, se animó a confesar cual era su objetivo...
"Mi idea era plantar un árbol...", contó Paula, considerando que era la última hija que quería tener, para darle cierre a su etapa de maternidad. Por eso, su idea era aprovecharla en una suerte de ritual simbólico, que de vida. Y eso generó la reacción de Pergolini quien, a modo de broma, dio por cerrado el tema con un "sáquenmela de acá". Ideas son ideas.
El hallazgo de una escultura religiosa en la nueva casa de Paula y Pedro se convirtió en un inesperado símbolo para la familia, en pleno proceso de construcción de su hogar junto a sus tres hijos. La imagen, una pequeña Virgen blanca, apareció en la propiedad y, lejos de ser removida, fue incorporada por decisión de ambos al diseño final.
La escultura, encontrada en una cavidad de la pared, se mantuvo inalterable mientras el resto de la casa cambiaba a su alrededor. “No la movimos de ahí”, detalló Paula, a pesar de los cambios que hicieron en la propiedad.
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