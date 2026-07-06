Paula Cháves reveló la razón por la que guardó cuatro años la placenta de su hija en el freezer

El hallazgo de Paula en la remodelación de su nueva casa

El hallazgo de una escultura religiosa en la nueva casa de Paula y Pedro se convirtió en un inesperado símbolo para la familia, en pleno proceso de construcción de su hogar junto a sus tres hijos. La imagen, una pequeña Virgen blanca, apareció en la propiedad y, lejos de ser removida, fue incorporada por decisión de ambos al diseño final.

Paula y Filipa, su última hija, de quien guardó su placenta durante seis años.

La escultura, encontrada en una cavidad de la pared, se mantuvo inalterable mientras el resto de la casa cambiaba a su alrededor. “No la movimos de ahí”, detalló Paula, a pesar de los cambios que hicieron en la propiedad.