"Perfecta", el duro documental con a voz de Silvina Luna

"Perfecta: La voz de Silvina Luna" reconstruye la meteórica carrera y la batalla final de Silvina Luna, modelo y actriz rosarina que conquistó el corazón de los argentinos. Lo que suponía ser una simple cirugía estética y terminó causándole un daño irreversible.

Este documental fue ideado por ella misma para que el mundo escuchara su verdad, y para poder contar -desde su intimidad- una batalla médica, judicial y cultural contra los mandatos sociales y la violencia estética.

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Si bien Netflix no dio a conocer la fecha exacta del estreno, se proyecta que la serie documental estaría al aire a mediados de 2027.

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