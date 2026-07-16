Los espectáculos más vistos de la cartelera porteña

La Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales brindó el ranking de los espectáculos teatrales de la Ciudad de Buenos Aires de la última semana.
El gran ganador de la segunda semana de julio del 2026 resultó "Charlie, y la fábrica de chocolate" el espectáculo musical protagonizado por Agustín “Rada” Aristarán como Willy Wonka que -con 11 funciones en el Teatro Gran Rex- se ubica en la primera posición del ranking teatral en tres de los cuatro rubros de la Ciudad de Buenos Aires: recaudación, cantidad de espectadores, precio promedio de entrada, según la información oficial suministrada por la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET - Teatro y Música) para la semana comprendida entre el 6 al 12 de julio de 2026.
En el segundo lugar de los espectáculos teatrales más vistos -con cinco funciones en Teatro El Nacional- de ubica "Sottovoce", la comedia protagonizada por Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega logra colarse entre el pelotón de musicales. Sebastián y Claudio (Suar y Mirás), primos y socios, están a punto de vender la empresa textil heredada de sus padres, eero unos minutos antes del anuncio, una discusión sobre cómo dividir el dinero enciende un conflicto inesperado. La tensión se agrava cuando sus parejas, Lola y Romina (Peterson y Vega) intervienen en la disputa y lo que durante años se dijo sotto voce estalla de pronto en un estruendo capaz de hundirlos para siempre.
La tercera ubicación -con seis funciones en el Teatro Ópera- correspondió al musical "Billy Elliot", una de las obras más emotivas y exitosas del cine llega al teatro, con la música original de Elton John. Narra la historia de un niño de 11 años de clase obrera que descubre una pasión incontrolable por el ballet. Su camino se llena de obstáculos al tener que enfrentar los prejuicios de su entorno y la estricta oposición de su familia minera
Con cinco funciones semanales en el Teatro Coliseo, el musical "Hairspray" logró ubicarse en la cuarta posición del ranking. Lo obra protagonizada por Damián Betular y dirigida por Fer Dente esta basada en la película de culto de finales de los años 80, dirigida por John Waters e inspirada en hechos reales y vivencias de su creador durante la década de 1960.
En el quinto lugar -con cuatro funciones en el Teatro Metropolitan- se ubicó la obra "Desde el jardín", protagonizada por Guillermo Francella, Andrea Frigerio y Martín Seefeld y dirigida por Marcos Carnevale. Chance es un hombre simple, analfabeto y con una aparente discapacidad intelectual leve, que ha vivido toda su vida aislado cuidando el jardín de una mansión y conociendo el mundo exterior únicamente a través de la televisión, que carece de malicia, ambición o deseo de poder. Sin embargo y sin proponérselo, se convierte en un sabio accidental, tanto que llega a ser considerado un consejero influyente e incluso un candidato presidencial, todo por malas interpretaciones de su lenguaje inocente.
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