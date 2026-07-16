Los espectáculos más vistos de la cartelera porteña

En el segundo lugar de los espectáculos teatrales más vistos -con cinco funciones en Teatro El Nacional- de ubica "Sottovoce", la comedia protagonizada por Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega logra colarse entre el pelotón de musicales. Sebastián y Claudio (Suar y Mirás), primos y socios, están a punto de vender la empresa textil heredada de sus padres, eero unos minutos antes del anuncio, una discusión sobre cómo dividir el dinero enciende un conflicto inesperado. La tensión se agrava cuando sus parejas, Lola y Romina (Peterson y Vega) intervienen en la disputa y lo que durante años se dijo sotto voce estalla de pronto en un estruendo capaz de hundirlos para siempre.