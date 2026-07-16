Revelan la verdadera causa de muerte del protagonista de Jurassic Park

El actor neozelandés murió a los 78 años en Australia y su familia describió su fallecimiento como “repentino e inesperado”.
La causa de la muerte de Sam Neill, protagonista de la saga Jurassic Park, fue revelada este martes por su representante, Philip Grenz, luego de consultar con la familia del actor. La decisión fue tomada para desmentir versiones que calificó como “inexactas y totalmente falsas” y aclarar las circunstancias del fallecimiento del intérprete neozelandés.
Neill murió el lunes en Sídney, Australia, a los 78 años, aunque había enfrentado un cáncer de sangre desde 2022, y en abril había anunciado que estaba libre de la enfermedad. Su familia describió su fallecimiento como “repentino e inesperado”.
“Como representante de Sam Neill desde hace mucho tiempo, hablé con su familia y deseo aclarar algunos detalles para sus seguidores”, declaró Grenz, según informó la BBC. “Sam falleció a causa de una neumonía. Antes de enfermar, Sam había luchado valientemente contra un linfoma y lo había superado gracias a un nuevo tratamiento denominado terapia CAR-T”.
El representante también destacó que el actor había mantenido una intensa actividad profesional durante el último año. De acuerdo con la revista Variety, Neill participó en cuatro producciones consecutivas que serán estrenadas en los próximos meses.
“Quisiera agradecer a quienes estuvieron realmente cerca de Sam, a los que hayan tenido en cuenta su privacidad con el respeto que él se ganó y que sus seres queridos necesitan, y merecen, durante este momento de inmensa dificultad”, agregó Grenz.
La actriz neozelandesa Rima Te Wiata, compañera de Neill en la película Hunt for the Wilderpeople (2016), fue una de las primeras personas en hacer pública la causa del fallecimiento. “Creo que él hubiera dicho algo así como: ‘Por el amor de Dios, superé el cáncer. Y ahora mirá, resulta que contraigo una neumonía’”, expresó.
Por su parte,la periodista australiana Laura Tingle, expareja del actor, señaló al diario Sydney Morning Herald que Neill había permanecido “bastante enfermo durante un par de semanas” antes de morir. “Había estado luchando intensamente contra diversas formas de cáncer durante al menos los últimos cinco años. Y eso pasa factura al cuerpo de cualquiera”, sostuvo.
“Había recibido mucha quimioterapia e inmunoterapia y, afortunadamente, eso finalmente había logrado eliminar esa enfermedad; sin embargo, su sistema inmunitario quedó bastante debilitado y creo que su pobre cuerpo terminó agotándose, como es lógico”, añadió Tingle. Neill alcanzó reconocimiento mundial por interpretar al paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park, la película dirigida por Steven Spielberg en 1993, aunque también desarrolló una extensa carrera con trabajos en La lección de piano, Restauración y la serie Peaky Blinders.
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