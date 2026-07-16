Revelan la verdadera causa de muerte del protagonista de Jurassic Park

“Quisiera agradecer a quienes estuvieron realmente cerca de Sam, a los que hayan tenido en cuenta su privacidad con el respeto que él se ganó y que sus seres queridos necesitan, y merecen, durante este momento de inmensa dificultad”, agregó Grenz.

La actriz neozelandesa Rima Te Wiata, compañera de Neill en la película Hunt for the Wilderpeople (2016), fue una de las primeras personas en hacer pública la causa del fallecimiento. “Creo que él hubiera dicho algo así como: ‘Por el amor de Dios, superé el cáncer. Y ahora mirá, resulta que contraigo una neumonía’”, expresó.

Por su parte,la periodista australiana Laura Tingle, expareja del actor, señaló al diario Sydney Morning Herald que Neill había permanecido “bastante enfermo durante un par de semanas” antes de morir. “Había estado luchando intensamente contra diversas formas de cáncer durante al menos los últimos cinco años. Y eso pasa factura al cuerpo de cualquiera”, sostuvo.

“Había recibido mucha quimioterapia e inmunoterapia y, afortunadamente, eso finalmente había logrado eliminar esa enfermedad; sin embargo, su sistema inmunitario quedó bastante debilitado y creo que su pobre cuerpo terminó agotándose, como es lógico”, añadió Tingle. Neill alcanzó reconocimiento mundial por interpretar al paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park, la película dirigida por Steven Spielberg en 1993, aunque también desarrolló una extensa carrera con trabajos en La lección de piano, Restauración y la serie Peaky Blinders.