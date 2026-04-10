"El diablo viste a la moda 2" llega a Buenos Aires a todo lujo

“El objetivo es construir un espacio inédito donde la moda se entrelaza con otras disciplinas artísticas y se exprese como lo que es: una forma de sentir el arte en todas sus expresiones. Este tipo de iniciativas nos permite proyectar la moda argentina en un contexto internacional”, explicó Elina Costantini.

MERYLL

“El diablo viste a la moda 2” abordará la crisis de los medios gráficos y el cambio de paradigma en el universo fashion con el regreso del elenco original en sus icónicos personajes en la revista Runway.

La segunda película de la saga también estará dirigida por David Frankel y contará con el guión de Aline Brosh McKenna, y su lanzamiento oficial en cines será el jueves el 30 de abril, a casi dos décadas del estreno film original, que debutó el 28 de septiembre de 2006, y se convirtió en un verdadero suceso.