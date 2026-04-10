"El diablo viste a la moda 2" llega a Buenos Aires a todo lujo

El avant premiere especial se realizará en la Semana de Alta Costura Argentina, previo al estreno del film protagonizado por Anne Hathaway y Meryl Streep.
La Ciudad de Buenos Aires será sede de una avant premiere especial de “El diablo viste a la moda 2”, que combinará moda, arte y cine en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).
El evento esta previsto para el martes 28 de abril, en el marco de la “Gala Couture”, una iniciativa impulsada por la Semana de Alta Costura Argentina (SAC), fundada por Elina Costantini y en colaboración con 20th Century Studios.
Para esta producción especial, el MALBA será intervenido con una puesta es escenográfica inspirada en el universo de la revista Runway (emulando a Vogue) y en directa sintonía con la estética del filme y que regresa con una segunda parte, también protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.
La presentación -en colaboración con 20th Century Studios-, incluirá música en vivo, performances y un recorrido inmersivo que intentará recrear los códigos visuales de la industria de la moda y su influencia en el cine.
“El objetivo es construir un espacio inédito donde la moda se entrelaza con otras disciplinas artísticas y se exprese como lo que es: una forma de sentir el arte en todas sus expresiones. Este tipo de iniciativas nos permite proyectar la moda argentina en un contexto internacional”, explicó Elina Costantini.
“El diablo viste a la moda 2” abordará la crisis de los medios gráficos y el cambio de paradigma en el universo fashion con el regreso del elenco original en sus icónicos personajes en la revista Runway.
La segunda película de la saga también estará dirigida por David Frankel y contará con el guión de Aline Brosh McKenna, y su lanzamiento oficial en cines será el jueves el 30 de abril, a casi dos décadas del estreno film original, que debutó el 28 de septiembre de 2006, y se convirtió en un verdadero suceso.
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