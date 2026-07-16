La película formará parte del sello “DC Elseworlds”, manteniendo independencia del universo principal de DC Studios que es liderado por James Gunn.

Las razones del retraso

Originalmente planeada para estrenar en octubre de 2025, la película pasó a 2026 y luego a 2027. El nuevo cambio para 2028 permite más tiempo de postproducción. James Gunn -copresidente y codirector ejecutivo de DC Studios- defendió los retrasos en secuelas grandes, comparándolos con franquicias como "Alien", "Avengers" o "Top Gun".