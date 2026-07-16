La secuela de la nueva saga del superhéroe encapuchado volvió a sufrir una postergación y vería la luz casi seis años después del primer film de Robert Pattinson.
La esperada película "The Batman, Parte II’ protagonizada por Robert Pattinson en el papel del Caballero de la Noche sufrió un nuevo retraso y según confirmó la empresa Warner Bros. recién llegará a los cines el 18 de febrero de 2028, casi seis años después del estreno de la primera película en marzo de 2022.
El director Matt Reeves -también responsable de la primera parte- anunció la nueva fecha a través de Vimeo, acompañada de las primeras imágenes de prueba de cámara con el actor de la saga "Crepúsculo" regresando al rol de Bruce Wayne/Batman. Las imágenes muestran al héroe encapuchado, debajo de la lluvia, en plena noche y con las luces de un patrullero de fondo.
El actor y modelo Robert Douglas Thomas Pattinson retoma el papel de Batman y Bruce Wayne, mientras que Scarlett Johansson personificaría a Gilda Dent y Sebastian Stan sería Harvey Dent / Dos-Caras. Además, completan el elenco principal Charles Dance, Brian Tyree Henry y Sebastian Koch.
El propio Matt Reeves coescribió el guion junto a Mattson Tomlin y si bien los detalles de la trama se mantienen en secreto, se especula que continúe explorando la corrupción en Gotham en un tono noir y oscuro.
La película formará parte del sello “DC Elseworlds”, manteniendo independencia del universo principal de DC Studios que es liderado por James Gunn.
Originalmente planeada para estrenar en octubre de 2025, la película pasó a 2026 y luego a 2027. El nuevo cambio para 2028 permite más tiempo de postproducción. James Gunn -copresidente y codirector ejecutivo de DC Studios- defendió los retrasos en secuelas grandes, comparándolos con franquicias como "Alien", "Avengers" o "Top Gun".
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