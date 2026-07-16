"Frozen, El Musical" llegará a la Argentina

Frozen: The Hit Broadway Musical | Official Trailer

La obra promete una adaptación a gran escala con un despliegue visual impresionante para revivir la historia de las hermanas Elsa y Anna. Además de los clásicos que todos conocen como "Libre Soy", el repertorio incluye docenas de nuevas canciones compuestas exclusivamente para su versión teatral. Una producción que promete volver a reunir a grandes y chicos alrededor de una historia que celebra el amor entre hermanas, el valor, la amistad y la importancia de ser uno mismo.