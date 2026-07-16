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"Frozen, El Musical" llegará a la Argentina

En mayo del 2027, las hermanas Elsa y Anna junto a Olaf, Kristoff, y su reno, Sven, recrearán su magia al ritmo de sus clásicas canciones en la avenida Corrientes.

Tras el éxito alcanzado con los musicales "Matilda", "School of Rock", "La Sirenita" y "Charlie y la fábrica de chocolate", las empresas Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg, responsables de algunos de los musicales familiares más queridos y con mayor recaudación de los últimos años en Argentina, anunciaron la llegada de "Frozen, El Musical" para el 2027.

La obra promete una adaptación a gran escala con un despliegue visual impresionante para revivir la historia de las hermanas Elsa y Anna. Además de los clásicos que todos conocen como "Libre Soy", el repertorio incluye docenas de nuevas canciones compuestas exclusivamente para su versión teatral. Una producción que promete volver a reunir a grandes y chicos alrededor de una historia que celebra el amor entre hermanas, el valor, la amistad y la importancia de ser uno mismo.

La magia del exitoso clásico de Disney desembarcará en el mítico Gran Rex, de la avenida Corrientes, con funciones a partir de mayo de 2027.

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Con esta nueva apuesta, las empresas Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg renuevan su compromiso con el crecimiento del teatro musical de gran formato en Argentina, acercando al público espectáculos que despiertan emociones, crean recuerdos inolvidables y se convierten en experiencias compartidas para toda la familia.

"Cada nuevo título de Disney representa un enorme desafío artístico y de producción, pero también una oportunidad única para seguir acercando historias que han inspirado a generaciones enteras de espectadores. Estamos muy orgullosos de sumar Frozen, El Musical a nuestro recorrido y de continuar fortaleciendo la tradición del teatro musical de nivel internacional en Argentina", expresó Carlos Rottemberg, uno de los productores teatrales más respetado del espectáculo argentino.

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