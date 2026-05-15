Pilar Smith se sometió a una cirugía por un tumor: "lo agarré a tiempo"

EL CONSEJO DE PILAR DESDE LA EXPERIENCIA

"Es importante que toda la gente se controle los lunares y la piel dos veces por año, porque si uno agarra a tiempo estas cosas, como hice yo, es algo llevadero que no te trae problemas", compartió, Pilar, sobre el lado "B" de su enfermedad cutánea.

"Ahora, la gente que se deja estar después puede encontrarse con un panorama que es irreversible. Pero bueno, no es mi caso... Así que estoy feliz, contenta, sana, en el mejor momento, en LAM, feliz con Ángel, en radio La Red, todas las mañanas con Toti Pasman. Así que súper bien”.