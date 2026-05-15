Pilar Smith se sometió a una cirugía por un tumor: "lo agarré a tiempo"

La panelista de LAM debió ser operada por un tiempo de cáncer de piel. "Me va a quedar una cicatriz muy pequeña en el costado de la nariz”.
Pilar Smith contó la razón por la que ingresó a una sala quirúrgica. La periodista debió ser operada de un tumor en la piel. Un Carcinoma por el que se viene tratando hace un tiempo y que, la solución final, era extirparlo. “Tiene que ver con que soy muy blanca, que tomé mucho sol en mi adolescencia, cama solar...".
“Me operó el doctor Abel González, que es un cirujano que es una eminencia. Prácticamente me va a quedar una cicatriz muy pequeña en el costado de la nariz”, contó Pilar, en primera persona, al aire del stream Bondi, sobre la intervención quirúrgica que le realizaron en el Instituto Fleming. "Ayer estuve en LAM con anteojos. Hoy creo que también voy a estar con ellos, pero ya está”.
"El carcinoma es un tipo de cáncer de piel que te lo tenés que sacar y listo. Digo, no va a ganglios como el melanoma, que igualmente en mi caso, gracias a Dios, tampoco fue a ganglios porque lo agarré a tiempo”, detalló la panelista de las noches de América, en diálogo con Teleshow. "Así que estoy feliz. Estoy feliz porque cerré un ciclo. Venía estos últimos años con estos temas y ya está. Ya me saqué este último carcinoma que tenía".
“Tiene que ver con que soy muy blanca, que tomé mucho sol en mi adolescencia, cama solar...", explicó, Pilar, sobre el motivo que la llevó a enfermar su piel. “El mensaje para toda la gente es protegerse del sol, más los que somos blancos, los que hemos tomado mucho sol en algún momento de la vida o cama solar".
"Es importante que toda la gente se controle los lunares y la piel dos veces por año, porque si uno agarra a tiempo estas cosas, como hice yo, es algo llevadero que no te trae problemas", compartió, Pilar, sobre el lado "B" de su enfermedad cutánea.
"Ahora, la gente que se deja estar después puede encontrarse con un panorama que es irreversible. Pero bueno, no es mi caso... Así que estoy feliz, contenta, sana, en el mejor momento, en LAM, feliz con Ángel, en radio La Red, todas las mañanas con Toti Pasman. Así que súper bien”.
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