Piñón Fijo fue cancelado en Mendoza

Piñón Fijo iba a ser la estrella de un show que iba a realizar la Municipalidad de Maipú el 21 el domingo 21. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el evento no va a contar con la presencia del payaso. “Por fuerza mayor e inconvenientes ajenos a la organización del evento, la presentación del artista que había sido programada, queda suspendida”, explica el comunicado oficial del área de Cultura de la ciudad de Maipú. Y aseguran, no es el único municipio que quiere prescindir de sus servicios.

Piñón e hijos.jpg Piñón Fijo trabajo durante un tiempo con sus hijos en su show.

Fabián Gómez -nombre real de Piñón Fijo- no se quedó callado y emitió un comunicado a través de las redes sociales. “Hola gente, habla Fabián Gómez, la persona que interpreta a Piñón Fijo. Demás está decir que fueron días difíciles estos últimos, no solo por mí sino por los que amo, quiero y que pagan las consecuencias por mis acciones”, comenzó expresando en su cuenta oficial de Instagram.

En el video pidió disculpas por el inconveniente y agradeció el apoyo de quienes siguen creyendo en él. “A gran parte de la prensa que no juzgó sino que informó, también muchas gracias. A los municipios que creyeron en mí inicialmente y que por esta situación levantaron mis shows, decirles que los entiendo, que voy a devolver hasta el último centavo del cachet abonado hasta la fecha. A los municipios que tengan dudas sobre mi persona también los comprendo. Quizás yo tendría las mismas dudas, y garantizarles que no me voy a quedar con un solo centavo de nadie sin entregar lo mío a cambio”.

La estrella de los niños tiene previstos shows para el próximo fin de semana de agosto en distintas provincias, pero aún no se sabe qué medidas tomarán el resto de los organizadores.

Origen del conflicto

El conflicto comenzó cuando el viernes pasado, el animador infantil publicó en sus stories un particular mensaje dando a entender que su hija le prohibía el contacto con sus nietos y eso provocó el enojo de sus dos hijos, Sol y Jeremías, fruto del matrimonio de tres décadas con su exesposa, Karina Suárez.

La hija de Gómez le contestó a través de las redes sociales: “no la ve porque está desaparecido de nuestras vidas después del último de tantos maltratos (en mi semana 32 de embarazo). Y fue el último porque me animé a poner límite a las humillaciones crónicas después de 35 años”, escribió la mayor de sus hijos en un extenso y profundo comunicado. El artista también brindó su versión, y quedó en evidencia que existen cuestiones sin resolver desde hace un buen tiempo.