Piñón Fijo: "Pido disculpas y me avergüenzo"

"Gracias por la paciencia y el cariño de tanta gente querida, Abrazo para todos. @solcitofijo@jerefijo" escribió el cordobés, acompañando el posteo de su mensaje.

“Hola gente, habla Fabián Gómez, la persona que interpreta a Piñón Fijo. Demás está decir que fueron días difíciles estos últimos, no solo por mí sino por los que amo, quiero y que pagan las consecuencias por mis acciones”, comienza el audio.

“Como bien me dijeron muchas personas, en todas las familias hay discusiones, desencuentros, búsquedas, reencuentros, y nosotros no somos la excepción, en la nuestra también pasan esas cosas. Yo debo reconocer que soy enfático a la hora de defender mis posturas. Cuando estoy convencido de algo no ahorro energías a la hora de pelear por lo que creo justo, y muchas veces objetivamente quizás no siempre lo sea”, explicó el creador de Piñón.

Audio de Fabián Gomez, Piñón Fijo

Para expresar sus disculpas Piñón Fijo expresó: "Como dije hace poco en una nota, si pudiera rebobinar la escena y no realizarla, lo haría”.

“Sé que es difícil de creer, pero nunca pensé que este posteo tomara tanta dimensión y que generara tanto dolor en mis hijos particularmente. Me arrepiento y pido disculpas por eso", apuntó.

Y con respecto a las denuncias de maltratos agregó: "También tendré que aprender que muchas veces lo que uno lee como enfático del otro lado se recibe como maltrato o humillación. Y si del otro lado hay un ser amado, es mucho más grave".

Luego de una serie de agradecimientos y pedidos de disculpas a la gente, a quienes confiaron en su trabajo y a la prensa que no juzgó y solo informó, le dedico el cierre de su comunicado se refirió a Sol y Jeremías “Y por sobre todas las cosas a mis hijos, que sé por lo que pasaron estos días y por lo que están pasando todavía, mi compromiso de colaborar para que recuperen su tranquilidad, y sigan ese camino que vienen forjando con dignidad y respeto y de la manera que lo vienen haciendo que me enorgullece”.

La respuesta de Jeremías, su hijo menor

Jeremías Gómez, hijo menor de Piñón Fijo, respondió el comunicado de su padre a través una frase de una historia en @Jerefijo, su cuenta Instagram: "No triunfa quien no tuvo momentos difíciles. Triunfa aquel que pasó por ellos, luchó y no se rindió".