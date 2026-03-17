Diego Reinhold hará una función para recaudar fondos para el Hogar Mariposa, que está "en situación crítica"

LA REALIDAD DEL HOGAR MARIPOSA

"Estamos en una situación crítica en el hogar...", se sinceró Diego, sobre el especial motivo que lo llevó a organizar este espectáculo, a fin de recaudar fondos. "Estamos conveniados con el gobierno, pero ni nos alcanza", manifestó el artista.

"La verdad es que, esta vez, re necesitamos de la ayuda de la gente. Todo lo que puedan colaborar nos va a servir", sumó Reinhold, en primera persona. Todos podemos aportar un "granito de arena".