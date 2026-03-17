Diego Reinhold hará una función para recaudar fondos para el Hogar Mariposa, que está "en situación crítica"

El actor hará un show en Niceto Club para recaudar fondos por los 14 chicos que tiene en su hogar, en CABA. La cita es el próximo lunes y las entradas son súper accesibles.
Hace más de diez años que Diego Reinhold, uno de los artistas más talentosos que tiene la escena nacional, preside Hogar Mariposa (en pleno corazón de la Ciudad Autónoma), una casa que cobija, cuida y asiste a niños entre 0 y 6 años mientras esperan una familia que los adopte. Actualmente viven catorce peques.
Con una labor incansable que traspasa todo, Diego hará el próximo lunes 23 una función especial en Palermo para recaudar fondos, a fin de cubrir todas las necesidades de los más peques, a los que se les está restituyendo sus derechos vulnerados. La cita no tiene desperdicios porque tendrá un poco de todo: convocatoria, música, pogo y los imperdibles monólogos de Diego, una de las características más distintivas de su carrera, a lo largo del tiempo.
El encuentro será en Niceto Club con Los Raviolins, a partir de las 20 horas, y las entradas (a un valor súper accesible) se pueden conseguir a través de la web. Ingresando a https://venti.com.ar/evento/raviolis-y-reinhold-a-beneficio-del-hogar-mariposa-en-niceto-club conseguís tu lugar para participar de un show imperdible y colaborar.
"Básicamente necesitamos dinero, por eso hacemos el espectáculo. Sino para quien pueda colaborar, también nos hace falta pañales y toallitas húmedas. Es una única función y la idea es que vengan a bailar, es tipo boliche, y pasar un muy lindo momento porque estamos preparando el show con todo nuestro cariño", compartió Reinhold, en diálogo con Diario Popular.
"Estamos en una situación crítica en el hogar...", se sinceró Diego, sobre el especial motivo que lo llevó a organizar este espectáculo, a fin de recaudar fondos. "Estamos conveniados con el gobierno, pero ni nos alcanza", manifestó el artista.
"La verdad es que, esta vez, re necesitamos de la ayuda de la gente. Todo lo que puedan colaborar nos va a servir", sumó Reinhold, en primera persona. Todos podemos aportar un "granito de arena".