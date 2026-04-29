De qué trata la nueva película de Damián Szifron en Netflix

Según adelantó la producción, la historia se desarrollará en ciudades como Buenos Aires, Hamburgo, Londres y Nueva York, con el mundo de la música clásica como telón de fondo.

FJ7chdkXe_720x0__1 Vecinos de Ramos Mejía siguieron de cerca las filmaciones.

El propio Szifron describió el inicio del rodaje como un momento clave ya que "empezar un rodaje es una experiencia intensa. Marca el punto en que un importante caudal de ideas […] comienzan a transformarse en imágenes y sonidos concretos”.

gX34pv5BQ_1256x620__2 Damián Szifron volvió a la ciudad en la que creció, en La Matanza, para iniciar el rodaje de su nueva película.

El director también destacó “El desafío es mantenerse creativo y sensible en ese contexto” de voragine creativa.

Además, valoró el trabajo con el elenco, en especial el presente de Sbaraglia, a quien definió como “lúcido, profundo, maduro y vital”.

Mientras tanto, la esperada película de Los Simuladores continúa sin avances. El proyecto, anunciado hace años, quedó en pausa por problemas de financiamiento y diferencias contractuales. El propio Federico D´Elía fue claro recientemente: “No, no sale”.