De qué trata la nueva película de Damián Szifron en Netflix

Tras su paso por Estados Unidos, el director de Relatos salvajes inició su nuevo proyecto con el comienzo del rodaje en Ramos Mejía.
El director inició el rodaje de su nueva película en Ramos Mejía con un elenco destacado y una historia que combina talento, familia y tensiones en el mundo de la música.
Damián Szifron volvió a filmar en Argentina y eligió hacerlo en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, donde comenzó el rodaje de El sobrino, su nueva película producida por Netflix. La noticia marca su regreso al país luego de su experiencia en Estados Unidos con Misántropo (2023), su primer film en inglés.
La producción reúne a un elenco destacado que incluye a Leonardo Sbaraglia, Luisana Lopilato, Rita Cortese y Valeria Lois. También participarán el joven Luan Adler Fuks, Vincent Macaigne y el actor italiano Franco Nero en un rol especial.
La trama gira en torno a un pianista reconocido internacionalmente que, en el mejor momento de su carrera, descubre el talento extraordinario de su sobrino de nueve años. Ese hallazgo desata un conflicto interno: el temor a ser superado y la fragilidad de su propio lugar.
Según adelantó la producción, la historia se desarrollará en ciudades como Buenos Aires, Hamburgo, Londres y Nueva York, con el mundo de la música clásica como telón de fondo.
El propio Szifron describió el inicio del rodaje como un momento clave ya que "empezar un rodaje es una experiencia intensa. Marca el punto en que un importante caudal de ideas […] comienzan a transformarse en imágenes y sonidos concretos”.
El director también destacó “El desafío es mantenerse creativo y sensible en ese contexto” de voragine creativa.
Además, valoró el trabajo con el elenco, en especial el presente de Sbaraglia, a quien definió como “lúcido, profundo, maduro y vital”.
Mientras tanto, la esperada película de Los Simuladores continúa sin avances. El proyecto, anunciado hace años, quedó en pausa por problemas de financiamiento y diferencias contractuales. El propio Federico D´Elía fue claro recientemente: “No, no sale”.
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