Polémicas definiciones de Guillermo Francella sobre el cine nacional que generaron furia

"Hay un cine muy premiado pero que le da la espalda al público. Van cuatro personas nada más, ni la familia del director va", y sumó: "Son obras de arte, pero no tienen identificación, no representan a nadie", dijo Guillermo, en diálogo con Migue Granados, para el stream Olga. Y, claro, la definición del actor despertó la curiosidad del conductor por querer saber más...

"A veces ves un botín, un sacachispas con una media sucia adentro y pagan dos palos verdes. Eso es arte para los que saben de arte. Yo no lo veo", se explicó Francella, al ampliar su visión sobre el financiamiento que tiene un tipo de cine nacional que suele destacarse en la crítica y recibir, incluso, premios de renombre internacional.

Pero los dichos de la figura del cine, teatro y tevé no pasaron inadvertido en el mundo de las redes sociales. Muy por el contrario, generaron una seguidilla de mensajes en contra de los dichos del popular actor que sorprendieron por su nivel de crítica al comentario público que hizo el artista.

LAS VOCES EN CONTRA DE LOS DICHOS DE FRANCELLA

"Qué pena que un actor como Guillermo Francella plantee la cuestión del cine argentino como si hubieran dos tipos y no uno solo, con sus libertades artísticas. Como si uno estuviera bien y el otro no", "Desde hace 40 años no entiendo por que hay gente a la que le sorprende que Guillermo Francella sea un idiota. Realmente no sé cuál es la sorpresa", fueron algunas de las reflexiones de la gente que consume redes sociales, que se viralizaron.

"El arte no es un producto, y no todo lo que importa se mide en plata", "El cine nacional cuenta historias que en la alfombra roja yanqui no tendrían cabida. Francella debería saber que la expresión de la cultura no debería ser negocio", destacaron otros detractores a las reflexiones de Guillermo. ¿Qué opinarán los que hacen cine del estilo que definió Francella?