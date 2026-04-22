Polémicos dichos de Baby Etchecopar sobre la bisexualidad: "Sos put... o no sos put..."

Polémicos dichos de Baby Etchecopar sobre la bisexualidad

La furia de Baby por la liberación de quien intentó abusar de su hija

Uno de los ladrones que en 2012 baleó a Baby fue detenido anoche por la Policía Bonaerense cuando intentaba robar una casa en la zona de Villa Martelli. Lucas Velázquez estaba condenado a nueve años de prisión por el violento asalto al conductor de radio y televisión, pero fue beneficiado con salidas transitorias.

Velázquez era menor de edad cuando junto a otros delincuentes ingresó a la vivienda de Etchecopar en 2012 y hubo un feroz tiroteo con el conductor, que fingió sufrir un infarto para buscar un arma en su mesa de luz y dispararle a los delincuentes. En 2013, el joven fue condenado a nueve años de prisión, pero tiempo atrás la Justicia lo benefició con salidas transitorias.

"Hace seis años que digo (a la jueza) que no largue a Lucas Velázquez. Le pegó dos tiros a mi hijo y lo dejó en agonía, es un delincuente, quiso violar a mi hija, me tiró a la garganta y no salió el tiro. Termina dentro de tres años muerto bajo las balas de un vecino”, recordó, Etchecopar.