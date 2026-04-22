Polémicos dichos de Baby Etchecopar sobre la bisexualidad: "Sos put... o no sos put..."

El conductor de Basta Baby se expresó en contra de quienes eligen mantener encuentros con personas del mismo sexo y del sexo contrario.
Baby Etchecopar dejó expuesta su postura sobre las elecciones sexuales e íntimas. El comunicador se mostró en contra de quien eligen ser bisexuales y argumentó sus dichos, en radio. "Sos puto o no sos puto. Sos torta o no sos torta. No sos bisexual. Porque a mí me rompen el cu... y no vuelvo. La realidad es esa".
"El hombre es el hombre, la mujer es la mujer... Te gustan las mujeres, bárbaro. Pero no digas que te comés una almeja porque el hombre te defraudó. La relación es macho y hembra. Si sos homosexual está bueno, hacelo pero no digas porque los hombres te fallaron. A lo mejor, fallás vos con los hombres", debatió Baby, al aire de su programa, Basta Baby, en Radio Rivadavia.
"Sos puto o no sos puto. Sos torta o no sos torta. No sos bisexual. Porque a mí me rompen el cu... y no vuelvo. La realidad es esa. Sos homosexual que te casaste con una mujer, que te casaste con un hombre pero sos homo. El tipo al que le gustan las mujeres, le gustan las mujeres. Y la única pistola que ve es la de uno, en el vestuario", planteó, Etchecopar, al aire.
"En eso soy arcaico y permitanmeló. No me cabe en la cabeza que, después de que estás con un tipo refregándote, haciendo el 69, vas a besar a una mujer. No me sale, me da asco a mí, qué querés que te diga... A mí un tipo se me pone en pelotas, lo cago a trompadas. Nadie lo dice... No, de ahí no se vuelve", expresó, el conductor. "Aplaudo al pibe que le gusta un hombre, aplaudo a la mujer que le gusta una mujer, pero permitan a los que le gustan las minas y nada más y a los que le gustan los machos, y nada más", diferenció, Baby.
Uno de los ladrones que en 2012 baleó a Baby fue detenido anoche por la Policía Bonaerense cuando intentaba robar una casa en la zona de Villa Martelli. Lucas Velázquez estaba condenado a nueve años de prisión por el violento asalto al conductor de radio y televisión, pero fue beneficiado con salidas transitorias.
Velázquez era menor de edad cuando junto a otros delincuentes ingresó a la vivienda de Etchecopar en 2012 y hubo un feroz tiroteo con el conductor, que fingió sufrir un infarto para buscar un arma en su mesa de luz y dispararle a los delincuentes. En 2013, el joven fue condenado a nueve años de prisión, pero tiempo atrás la Justicia lo benefició con salidas transitorias.
"Hace seis años que digo (a la jueza) que no largue a Lucas Velázquez. Le pegó dos tiros a mi hijo y lo dejó en agonía, es un delincuente, quiso violar a mi hija, me tiró a la garganta y no salió el tiro. Termina dentro de tres años muerto bajo las balas de un vecino”, recordó, Etchecopar.
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