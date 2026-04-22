Jesica Cirio habló sobre sus exesposos Elias Piccirillo y Martín Insaurralde

Jésica Cirio sobre Elías Piccirillo

"Fue una equivocación". Así de tajante fue su respuesta a la hora de definir su relación su último exesposo en su vida y aseguró que le terminó costando su salud mental. Su separación de Elías Piccirillo envuelta en un escándalo judicial y mediático por las denuncias por secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma.

“Terminé haciendo mucha terapia y analizando el por qué siempre tengo esa traba del lado masculino” le reconoció a Moria Casán, y agregó “Venía de dolores desde mi infancia que tuve que sanar y todo esto me sirvió para curar un montón de heridas que tenía desde el inicio”.

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Aunque no quiso hacer hacer declaraciones sobre su situación legal, celebró poder irse “en el momento indicado” de la relación "Logré decir 'bueno, a ver, de acá me tengo que correr' y con mucho dolor por supuesto, pasando por un montón de cosas espantosas. Fue muy duro. Ya lo solté, ya está, y logré irme en el momento indicado".

Jésica Cirio sobre Martín Insaurralde

La exconductora de "La Peña de Morfi" admitió tener una buena relación con Martín Insaurralde, poniendo por delante su rol como padre de Chloe, de 8 años, "Es un excelente padre".

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Sobre su relación explicó que “Duramos 12 años, es un montón. No funcionó la relación, se fue, listo, fin, ya está”, sin embargo, se negó a profundizar sobre las acusaciones de su ex pareja, como también las de Sofía Clerici.

“Todo lo que pasó no deja de ser parte del pasado... él es un excelente padre, no tengo nada para decir. En el resto de las equivocaciones que tuve, supe moverme y correrme a tiempo y eso es lo que a mí me da tranquilidad” concluyó.