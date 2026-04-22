Gran Hermano Generación Dorada: "La Maciel" se arrepintió de haber abandonado la casa

La Maciel aseguró que además del shock que significó recibir una notificación judicial frente a todos los televidentes, también sufría mucho al extrañar a sus seres queridos “Extrañar también me jugó una mala pasada”.

Despues de comprobar que "en el afuera" esta todo calmo, Jessica siente que podría volver a ingresar a la casa “Salí afuera y sentí la frescura, estoy subiendo de a poco. Quiero patear la puerta giratoria y decir: hola, de nuevo”.

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"Mi cabeza me jugó en contra. Estoy re arrepentida de haberme ido", sentenció.

Al igual que la actriz Andrea del Boca -que abandonó el juego luego de su caída-, La Maciel podría ser una de las candidatas para un futuro repechaje dentro de la casa.