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Gran Hermano Generación Dorada: "La Maciel" se arrepintió de haber abandonado la casa

La participante que abandonó la casa el lunes pasado lamentó su decisión después de sufrir un ataque de pánico, debido a las 17 denuncias en su contra por presunta explotación sexual de menores.

Luego de abandona la casa de Gran Hermano Generación Dorada el lunes 20 de abril, debido a un ataque de pánico, "La Maciel" reapareció en los estudios del debate de este martes para explicar a la audiencia los motivos sobre su decisión. Frente a los analistas, la exparticipante del reality reconoció que la notificación judicial por la denuncia en su contra por presunta explotación sexual, regenteo y maltrato impulsada por al menos 17 jóvenes trans la afectó mucho más de lo que esperaba.

Santiago del Moro le dio la palabra a Jessica Eli, en el programa posterior a la Gala de Eliminación del lunes -en la que Martín Rodriguez fue eliminado- y en la que la participante decidió dejar la casa "El mensaje me llegó tarde, no hay nada" explicó.

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Según sus propias palabras, la exhermanita lamentó haberse ido de la casa -luego de un ataque de pánico en vivo-, explicando que el abogado le notificó tarde sobre la causa, cuando el escándalo ya habia bajado la espuma, y que no habría nada que la incrimine "Hace muchos años que vengo recibiendo acoso en redes sociales y tuve una persecución. Fue una bomba, me tiraron al piso, me rompieron" explicó.

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La Maciel aseguró que además del shock que significó recibir una notificación judicial frente a todos los televidentes, también sufría mucho al extrañar a sus seres queridos “Extrañar también me jugó una mala pasada”.

Despues de comprobar que "en el afuera" esta todo calmo, Jessica siente que podría volver a ingresar a la casa “Salí afuera y sentí la frescura, estoy subiendo de a poco. Quiero patear la puerta giratoria y decir: hola, de nuevo”.

Captura de pantalla 2026-04-22 a las 10.37.30a.m.

"Mi cabeza me jugó en contra. Estoy re arrepentida de haberme ido", sentenció.

Al igual que la actriz Andrea del Boca -que abandonó el juego luego de su caída-, La Maciel podría ser una de las candidatas para un futuro repechaje dentro de la casa.

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