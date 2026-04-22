Vuelve el Quilmes Rock: comenzó la preventa de entradas para el 2027

El festival regresará en abril del próximo año, aunque todavía no se confirmaron ni el predio ni la grilla.
El Quilmes Rock volverá en 2027 y ya puso en marcha la cuenta regresiva: este miércoles se habilita la primera instancia de venta de entradas, incluso antes de que se conozcan detalles clave como el lugar o los artistas confirmados. La nueva edición está prevista para abril y llegará con el lema “Esta vez, lo armamos entre todos”, una consigna que apunta a reforzar el vínculo con el público.
La preventa comenzará a las 10 de la mañana y estará dirigida a clientes del Banco Galicia, con la posibilidad de pagar en cuotas sin interés. Una vez agotado ese cupo, se activará automáticamente la venta general. Los tickets se venderán por etapas y tendrán incrementos a medida que avance la disponibilidad.
Desde su debut en 2003, el Quilmes Rock se consolidó como uno de los eventos más representativos del país. Aquella primera edición, realizada en el entorno de River, reunió nombres fundamentales como Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta y Divididos, junto a invitados internacionales.
Con el paso de los años, el festival fue cambiando de sede y ampliando su alcance. En 2004 pasó por Ferro con artistas como Los Piojos y Bersuit Vergarabat, y dejó escenas memorables como un show bajo la lluvia de Charly García.
En 2007 volvió a River con varias jornadas y una reunión histórica de exintegrantes de Sumo. A lo largo de sus distintas ediciones también pasaron figuras internacionales como Metallica, Iron Maiden y Ozzy Osbourne.
Uno de los momentos más recordados ocurrió en 2009 con la primera visita al país de Radiohead, liderada por Thom Yorke, cuyo show completo fue publicado online.
En 2012, un temporal histórico no impidió que bandas como Foo Fighters y Arctic Monkeys ofrecieran shows que quedaron grabados en la memoria del público.
Más cerca en el tiempo, la edición 2025 volvió a posicionar al festival en el centro de la escena. Allí se destacó el regreso de Los Piojos, además de presentaciones de Andrés Calamaro y el reencuentro simbólico con canciones de Serú Girán a través de David Lebón y Pedro Aznar.
Los abonos para la edición 2027 se comercializarán en distintas fases. En la primera etapa, los valores serán:
A estos montos se les sumará el costo por servicio y aumentarán en las siguientes fases. Los tickets diarios estarán disponibles más adelante, cuando se acerque la fecha del evento.
Por ahora, la incógnita sobre la grilla y el lugar suma expectativa. Con más de dos décadas de historia, el Quilmes Rock apuesta a sostener su legado y volver a reunir generaciones alrededor de la música en vivo.
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