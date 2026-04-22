Vuelve el Quilmes Rock: comenzó la preventa de entradas para el 2027

Con el paso de los años, el festival fue cambiando de sede y ampliando su alcance. En 2004 pasó por Ferro con artistas como Los Piojos y Bersuit Vergarabat, y dejó escenas memorables como un show bajo la lluvia de Charly García.

En 2007 volvió a River con varias jornadas y una reunión histórica de exintegrantes de Sumo. A lo largo de sus distintas ediciones también pasaron figuras internacionales como Metallica, Iron Maiden y Ozzy Osbourne.

Uno de los momentos más recordados ocurrió en 2009 con la primera visita al país de Radiohead, liderada por Thom Yorke, cuyo show completo fue publicado online.

En 2012, un temporal histórico no impidió que bandas como Foo Fighters y Arctic Monkeys ofrecieran shows que quedaron grabados en la memoria del público.

Más cerca en el tiempo, la edición 2025 volvió a posicionar al festival en el centro de la escena. Allí se destacó el regreso de Los Piojos, además de presentaciones de Andrés Calamaro y el reencuentro simbólico con canciones de Serú Girán a través de David Lebón y Pedro Aznar.

Captura de pantalla 2026-04-22 111323 El Quilmes Rock nació en 2003 y rápidamente se convirtió en una referencia del rock en vivo en el país.

Precios y modalidades de venta

Los abonos para la edición 2027 se comercializarán en distintas fases. En la primera etapa, los valores serán:

Campo (2 días): $200.000

Campo (3 días): $270.000

VIP (2 días): $600.000

VIP (3 días): $810.000

A estos montos se les sumará el costo por servicio y aumentarán en las siguientes fases. Los tickets diarios estarán disponibles más adelante, cuando se acerque la fecha del evento.

Por ahora, la incógnita sobre la grilla y el lugar suma expectativa. Con más de dos décadas de historia, el Quilmes Rock apuesta a sostener su legado y volver a reunir generaciones alrededor de la música en vivo.