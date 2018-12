Poli y Prietto emocionaron en el Xirgu con sus boleros y canciones

La líder de Sr. Tomate y su par de Los Espíritus presentaron su disco en conjunto en el recinto de San Telmo, en un show impecable y a sala llena

Cualquiera puede cantar, decían los legendarios e inmortales Auténticos Decadentes, y es una gran verdad. Todos podemos entonar una canción, ya sea propia o ajena, y no es necesario tener una gran voz o técnica para hacerlo, sentir cosas y provocar sentimientos. Sólo es cuestión de animarse. Pero no cualquiera puede apropiarse de una canción y ponerle su impronta, alma y corazón. Partir de una interpretación previa y llegar a una reinterpretación. Hacer de una canción vieja una nueva. Volverla única. Para eso, se necesita personalidad, talento, sensibilidad, carisma. No cualquiera lo tiene. No cualquiera puede hacerlo. Pero algunos sí. Como Natalia “Poli” Politano y Maximiliano Prietto, quienes lo demostraron el viernes por la noche en ese teatro tan lindo de San Telmo que es el Xirgu Espacio Untref.