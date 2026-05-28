Ángela Torres sumó una segunda presentación luego de agotar las entradas

La cantante agotó en tiempo récord el show previsto para el 9 de diciembre y ya están disponibles las entradas para una segunda fecha el 8.
La cantante Ángela Torres anunció una segunda fecha en el Movistar Arena luego de agotar rápidamente las entradas para el show previsto para el 9 de diciembre, por lo que los tickets para la nueva presentación del 8 de diciembre ya se encuentran a la venta.
La artista atraviesa uno de los momentos de mayor crecimiento de su carrera y el cambio de escala en sus recitales refleja el fenómeno. En menos de un año pasó de presentarse en un formato íntimo a encabezar dos noches consecutivas en el Movistar Arena, uno de los estadios cubiertos más importantes del país.
Los conciertos estarán centrados en “No me Olvides”, el primer disco de estudio de la cantante. El álbum, integrado por once canciones originales y producido por Fermín Ugarte, marcó una nueva etapa artística para Torres y fortaleció su vínculo con el público.
En octubre de 2025, la intérprete había presentado ese material por primera vez en el Teatro Margarita Xirgú ante poco más de 300 personas. Poco más de un año después, ese mismo proyecto la llevó a llenar su primer Movistar Arena y sumar una nueva función por demanda.
Con producción de Fénix Entertainment, las entradas pueden adquirirse a través del sitio oficial del estadio.
Durante el último año, Torres también amplió su presencia en escenarios masivos y plataformas internacionales. Fue parte del programa EQUAL de Spotify, que proyectó la portada de “No Me Olvides” en Times Square, y participó como invitada especial de Shakira en los conciertos que la artista realizó en el estadio Vélez.
Además, se presentó en la Fiesta de la Confluencia, participó en Lollapalooza Argentina 2026 y recibió el Martín Fierro a Mejor Talento Revelación en streaming.
Con colaboraciones junto a Yami Safdie, Emanero, Karina y Diego Torres, la artista consolidó una propuesta musical que mezcla pop, electrónica y baladas.
comentar