Ángela Torres sumó una segunda presentación luego de agotar las entradas

Embed - Ángela Torres - NO ME OLVIDES (Official Video)

Con producción de Fénix Entertainment, las entradas pueden adquirirse a través del sitio oficial del estadio.

Durante el último año, Torres también amplió su presencia en escenarios masivos y plataformas internacionales. Fue parte del programa EQUAL de Spotify, que proyectó la portada de “No Me Olvides” en Times Square, y participó como invitada especial de Shakira en los conciertos que la artista realizó en el estadio Vélez.

Además, se presentó en la Fiesta de la Confluencia, participó en Lollapalooza Argentina 2026 y recibió el Martín Fierro a Mejor Talento Revelación en streaming.

Con colaboraciones junto a Yami Safdie, Emanero, Karina y Diego Torres, la artista consolidó una propuesta musical que mezcla pop, electrónica y baladas.