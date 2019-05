King, que ha publicado 62 novelas -7 de ellas bajo el seudónimo Richard Bachman-, libros de no ficción y antologías de relatos cortos, ha vendido más de 400 millones de copias. Ahora, gracias a It, es el más vendido y supera a Secrets in Death, de J.D. Robb; Before We Were Yours, de Lisa Wingate; y a Enemy of the State, de Kyle Mills y Vince Flynn.

Del total de la obra de King existen 60 adaptaciones de sus historias entre la pantalla grande y la pantalla chica. Las tres más taquilleras han sido La ventana secreta (David Koepp, 2004) con una recaudación en taquilla de US$68,7 millones; Sonámbulos(Mick Garris, 1992) con un total de US$65,3 millones, y Creepshow (George A. Romero, 1982) con un valor de US$63,5 millones.

Con un patrimonio estimado en más de US$400 millones, gran parte de su fortuna, además de provenir del éxito editorial de sus libros, se debe a la cantidad de adaptaciones del total de su bibliografía. Y es que más allá de versiones cinematográficas, se han publicado cómics, series para televisión, miniseries, telefilms y secuelas de adaptaciones.

El capítulo dos de "It, que se estrena en septiembre, será la continuación de la historia, pero 27 años después de los acontecimientos de la primera parte. Ya adultos, los protagonistas regresan a Derry para enfrentarse con su pasado y enterrar definitivamente la amenaza que los amargó durante su niñez. El peligro es inminente, pero no descansarán hasta que ese monstruo sea destruido para siempre.