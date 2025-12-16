Furor en la movida tropical: Mariano Martínez reversionó "Yo sé" y ya es viral

La canción que llevó a Mariano al mundo de la música tropical se convirtió en un verdadero hit allá por el año en el 2002, al aparecer en la novela "Son Amores", fruto de un divertido personaje que el actor interpretaba en la ficción central de El 13. Con los recordados hermanos Marquesi, Martínez hizo una dupla con Nicolás Cabré tan desopilante que quedó en la memoria de todos.

Y ahora, después de mucho pedirlo, el galán de todos los tiempos sorprendió con una reversión del tema ideal para etapa época de verano que se avecina y que promete volver a instalarse en los temas más escuchados de la temporada. Con un sonido más bailable y llevándolo para el lado festivo, la canción se aleja del formato original sin perder su esencia.

El lanzamiento estuvo acompañado por un videoclip que potenció aún más la repercusión, generando miles y miles de visualizaciones en las últimas horas, con un promedio de 235 k. En las imágenes se lo ve a Martínez bailando -algo que le gusta mucho hacer, de hecho lo muestra a diario en su cuenta oficial de Tik Tok- y cantando una parte de la letra.

EL CHICO DEL VERANO

El Reja, el grupo que acompaña a Mariano en esta nueva aventura musical, usó sus redes sociales para anunciar el estreno. Y se mostró muy entusiasmado por el trabajo que realizaron y del que ya habla todo el mundo, generando cierta preocupación en el mundo de la movida tropical.

Porque el objetivo es claro, conciso y preciso: “Que se pudra todo. Ya salió. Yo sé. Rey sol, oficialmente empezó el verano", adelantaron los protagonista de esta reversión. "Se me planta un lagrimón recordar este temazo hace 20 años en Son Amores.. que dupla con Nico Cabré , la mejor telecomedia de la historia", "Me dio tanta vergüenza ajena que hasta yo pido disculpas" y "Amigo critican todo acá, sabes lo felices que nos ponía escuchar ese hitazo hace 20 años", son algunos de los comentarios que invadieron las redes sociales, a partir del estreno de Yo sé...