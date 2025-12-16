MasterChef Celebrity: cocina a las piñas

Cada una de las canastas que ofrecían Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui iban de menor a mayor y representaban a una categoría de peso que habitualmente rige en. el boxeo, empezando con el mosca -la de menos ingredientes- y terminando con el de peso pesado -la más completa-, pasando por gallo, pluma, ligero, welter, mediano y crucero . La prueba a superar por los participantes fue tener que saltar la soga, uno de los entrenamientos clásicos y más completos del pugilismo.

El participante de "Masterchef Celebrity" que tuviera más saltos iba a conseguir la caja más completa y así sucesivamente, finalmente hubo una ganadora y varios empates:

Emilia: 107 saltos. 1° Puesto - Peso pesado.

Chino: 100 saltos. 2° Puesto-Crucero.

Ian: 100 saltos. 3° Puesto-Mediano.

Eva: 15 saltos. 4° Puesto - Welter.

Cachete: 8 saltos. 5° Puesto - Ligero.

Susana: 7 saltos. 6° Puesto Pluma.

Reini: 7 saltos. 7° Puesto - Gallo.

Julia: 5 saltos. 8° Puesto - Mosca.

Ian Lucas y el Chino Leunis estaban empatados, pero el youtuber eligió dejarse ganar y cederle el segundo puesto al conductor. El joven -indicado como iniciando un romance con su compañera Evangelina Anderson- declaró sentirse mejor con la canasta de peso mediano que tenía al ver la que le tocó al conductor.

En el caso de Sofia Gonet, primero dejó de saltar por temor a quedarse desnuda y en el segundo desafío perdió ante Susana. “Prefiero que me toque menos ingredientes” se conformó la influencer.

Emilia Attias fue la ganadora de la canasta peso pesado -la más completa- y confesó que iba a tener que poner toda su creatividad en el plato por tener la mayor exigencia debido al nivel de ingredientes.

La prueba tuvo los tradicionales 60 minutos para cocinar un plato libre con los ingredientes que les habían tocado tocado en la canasta “Es clave ganar porque esta semana se va a ir poniendo más difícil” les advirtió el chef Damián Betular a los participantes con respecto a lo que puede haber en los desafíos olímpicos de la noche de beneficios, la última chance y la Gala de Eliminación.