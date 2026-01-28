Nació la hija de Cami Homs y José Sosa

Se trata de la tercera hija para la modelo, que ya es mamá de Francesca y Bautista, fruto de su relación con De Paul. Con la llegada de Aitana, Camila consolida su familia en esta nueva etapa de su vida.

cami homs y sus hijos

Para José Sosa, por su lado, también es un momento más que especial: con el nacimiento de Aitana, el futbolista suma su tercera hija, ya que es papá de las mellizas Rufina y Alfonsina, nacidas fruto de su relacion con Carolina Alurralde.

jose sosa y sus hijas

La beba era esperada con muchísima emoción y finalmente llegó para coronar una historia de amor que avanza firme. Felicidad total, familia ensamblada y un nuevo comienzo para Cami y el Principito, que ya disfrutan de Aitana y de este presente lleno de amor.

00E35QsD Camila Homs y Josë Sosa agrandan la familia.

“detalles sobre el peso y los pormenores del parto, sí se puede asegurar que ambas se encuentran en perfectas condiciones y que la familia pasa un excelente momento, lleno de felicidad” Anunció Caras.

La pareja anunció la llegada de la beba con un emotivo mensaje en redes: “Te soñamos y deseamos tanto. Te esperamos con mucho amor”, una frase que resumió el presente feliz que atraviesan.