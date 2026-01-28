Espectáculos |

Nació la hija de Cami Homs y José Sosa

Nació la hija de Cami Homs y Jose Sosa, luego de 40 largas semanas dio a luz a su tercera hija y primera con el futbolista

Nació Aitana, la primera hija de Camib Homs y Jose Sosa. La modelo y ex pareja de Rodrigo De Paul, dio a luz el 27 de enero por la tarde pasadas las 40 semanas de embarazo, en el Sanatorio Otamendi.

Se trata de la tercera hija para la modelo, que ya es mamá de Francesca y Bautista, fruto de su relación con De Paul. Con la llegada de Aitana, Camila consolida su familia en esta nueva etapa de su vida.

cami homs y sus hijos

Emilia Mernes volvió a ser tendencia por un video ultra hot que generó polémica

Para José Sosa, por su lado, también es un momento más que especial: con el nacimiento de Aitana, el futbolista suma su tercera hija, ya que es papá de las mellizas Rufina y Alfonsina, nacidas fruto de su relacion con Carolina Alurralde.

jose sosa y sus hijas

La beba era esperada con muchísima emoción y finalmente llegó para coronar una historia de amor que avanza firme. Felicidad total, familia ensamblada y un nuevo comienzo para Cami y el Principito, que ya disfrutan de Aitana y de este presente lleno de amor.

Camila Homs y Josë Sosa agrandan la familia.

“detalles sobre el peso y los pormenores del parto, sí se puede asegurar que ambas se encuentran en perfectas condiciones y que la familia pasa un excelente momento, lleno de felicidad” Anunció Caras.

La pareja anunció la llegada de la beba con un emotivo mensaje en redes: “Te soñamos y deseamos tanto. Te esperamos con mucho amor”, una frase que resumió el presente feliz que atraviesan.

