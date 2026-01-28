Se viene la cuarta temporada de "Ted Lasso"

Actualmente en producción, el programa contará con el regreso de Jason Sudeikis -en su doble rol de protagonista y productor ejecutivo-, la ganadora del Emmy Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein -ganador del Emmy-, Brendan Hunt y Jeremy Swift y contará con la incorporación de Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsey, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Grant Feely.

Uno de los aspectos más destacados de esta cuarta temporada será su enfoque, porque Ted regresa al AFC Richmond para afrontar su mayor reto hasta la fecha: entrenar a un equipo de fútbol femenino de segunda división. Según confirmó el propio Sudeikis -en el podcast "New Heights" -con Jason y Travis Kelce-, esta nueva trama llevará al entrenador a desarrollar nuevas historias y desafíos dentro del universo de la comedia, ampliando el alcance de la narrativa, y buscando visibilizar el fútbol femenino en el ámbito del entretenimiento.

Desde su debut en agosto del 2020, "Ted Lasso" se convirtió en un fenómeno mundial, ganando gran cantidad de premios -incluidos varios Emmy- y cautivando a una audiencia con su mezcla exacta de humor, optimismo y mensajes de amabilidad. Matt Cherniss, director de programación de Apple TV+, destacó que la serie ha sido una fuente de inspiración para muchos de sus seguidores y ha ofrecido “alegría y risas sin límites, a la vez que difunde amabilidad, compasión y una fe inquebrantable”.

"Ted Lasso" batió récords de inmediato, convirtiéndose en la comedia con más nominaciones al Emmy en su primera temporada y obteniendo durante dos años consecutivos -2020-2021- el premio Emmy a la mejor serie de comedia. La renovación por una cuarta entrega de esta ficción, reafirma el compromiso de Apple TV+ con este proyecto, que se ha convertido en uno de los pilares de su catálogo.

Jason Sudeikis protagoniza y produce ejecutivamente esta cuarta temporada de “Ted Lasso” junto a Brendan Hunt, Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee y Bill Wrubel y en esta oportunidad se incorpora al equipo el ganador del Emmy Jack Burditt (“Nobody Wants This”, “Modern Family”, “30 Rock”), como productor ejecutivo.