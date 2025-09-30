Qué dijo el abogado de Morena Rial tras su detención

Alejandro Cipolla defendió a la hija del periodista Jorge Rial tras la detención de la mediática por incumplir las condiciones de la excarcelación. Alegó falta de apoyo laboral y psicológico para justificarla.
Tras la detención de Morena Rial por el incumplimiento de los requisitos impuestos por la Justicia para gozar de la excarcelación especial que le otorgaran, su abogado, Alejandro CIpolla justificó a la joven -acusada de robo agravado- y provocó críticas y polémica en redes sociales.
En declaraciones al programa Lape Club Social (América TV), Cipolla aseguró que la joven “estaba haciendo todo bien”, pero que no pudo sostener las exigencias porque “nadie la quería contratar” y “no conseguía psicólogo”.
El abogado -que también es amigo de Morena RIal- explicó que varios profesionales se negaron a atenderla para evitar quedar asociados a “escándalos mediáticos”. Agregó que la joven buscó empleo “de cualquier cosa” e incluso evaluaba un proyecto de streaming, pero que los rechazos fueron constantes.
El profesional reconoció que existieron intimaciones legales a la joven, aunque insistió en que Morena intentaba reinsertarse y que la falta de apoyo externo la dejó sin alternativas.
La situación judicial de Morena Rial no es nueva. En otras oportunidades ya había enfrentado causas vinculadas a episodios de violencia y conflictos legales que terminaron en la intervención de la Justicia.
El letrado anunció que pedirá una excarcelación con geolocalización para que su defendida cumpla el proceso en libertad. Además, sostuvo que la figura pública de su padre influyó en la falta de oportunidades. “Todo el mundo sabía que Jorge Rial la mantenía”, dijo, en una frase que también generó repercusión.
