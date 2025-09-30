Qué dijo el abogado de Morena Rial tras su detención

En declaraciones al programa Lape Club Social (América TV), Cipolla aseguró que la joven “estaba haciendo todo bien”, pero que no pudo sostener las exigencias porque “nadie la quería contratar” y “no conseguía psicólogo”.

Argumentos de la defensa

El abogado -que también es amigo de Morena RIal- explicó que varios profesionales se negaron a atenderla para evitar quedar asociados a “escándalos mediáticos”. Agregó que la joven buscó empleo “de cualquier cosa” e incluso evaluaba un proyecto de streaming, pero que los rechazos fueron constantes.

El profesional reconoció que existieron intimaciones legales a la joven, aunque insistió en que Morena intentaba reinsertarse y que la falta de apoyo externo la dejó sin alternativas.

La situación judicial de Morena Rial no es nueva. En otras oportunidades ya había enfrentado causas vinculadas a episodios de violencia y conflictos legales que terminaron en la intervención de la Justicia.

Lo que viene

El letrado anunció que pedirá una excarcelación con geolocalización para que su defendida cumpla el proceso en libertad. Además, sostuvo que la figura pública de su padre influyó en la falta de oportunidades. “Todo el mundo sabía que Jorge Rial la mantenía”, dijo, en una frase que también generó repercusión.