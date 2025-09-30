Los momentos más emotivos en la noche de los Martín Fierro

Leyenda de la Televisión

En la noche del lunes 29 de septiembre Santiago del Moro, conductor de la gala, anunció un nuevo premio el Martín Fierro Leyenda de la Televisión, con el que fue otorgado a Mirtha "la Chiqui" Legrand de manos del presidente de APTRA, Luis Ventura, que se acercó hasta su mesa y le dio un micrófono para que pudiera agradecer desde allí, sin tener que subir al escenario.

Mirtha

El homenaje a un grande

El segundo gran momento de la ceremonia de la entrega de los Martín Fierro fue el homenaje a Jorge Lanata, fallecido el 30 de diciembre de 2024. Santiago del Moro, introdujo el tributo al periodista con una sobria presentación que marcaron el tono de lo que estaba por venir. “Llegó un momento muy esperado porque esta noche falta alguien. Falta él. Alguien que marcó un antes y un después en el periodismo de la Argentina" antes de que en las pantallas se proyectara un tape especialmente preparado para recorrer su carrera y sus frases más recordadas.

In memoriam

A las 23:21 comenzó uno de los momentos que más emociona en cada una de las ceremonias, con el clásico "Adiós Nonino" de Astor Piazzolla la ceremonia de los premios Martín Fierro 2025 recordó a las grandes figuras del espectáculo argentino que fallecieron en los últimos doce meses.

In memoriam

La lista de los homenajeados incluyó a destacados artistas, periodistas y personalidades que marcaron a varias generaciones de argentinos, como Leo Dan, Maria Socas, Atilio Veronelli, Alfred Olivieri, Julio Frade, "La Tota" Santillán, Lidia Catalano, Rina Morán, Toti Ciliberto, el chef Ramiro Rodriguez Pardo, Alejandra Darín, Alberto Martín, Lia Crucet, Jorge Lanata, Angel Malher, "Locomotora" Olivera, Daniel Fanego, René Bertrand, "Tico" Rodríguez Paz, Jorge Maestro, Mario Mactas, y Jorge Bergoglio "El Papa Francisco" y Antonio Gasalla.