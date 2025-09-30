Los momentos más emotivos en la noche de los Martín Fierro

Durante la última ceremonia de la entrega de los Martin Fierro a las producciones televisivas del 2024 -en el Hotel Hilton- hubo varios momentos para la emoción.
Durante la 53º ceremonia de entrega de los Premios Martín Fierro a las producciones televisivas del 2024 que entrega APTRA -Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas-, se vivieron varios momentos muy emotivos, que generaron lágrimas, ovaciones y aplausos de pie, en una noche inolvidable vivida en el Hotel Hilton de Puerto Madero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la noche del lunes 29 de septiembre Santiago del Moro, conductor de la gala, anunció un nuevo premio el Martín Fierro Leyenda de la Televisión, con el que fue otorgado a Mirtha "la Chiqui" Legrand de manos del presidente de APTRA, Luis Ventura, que se acercó hasta su mesa y le dio un micrófono para que pudiera agradecer desde allí, sin tener que subir al escenario.
El segundo gran momento de la ceremonia de la entrega de los Martín Fierro fue el homenaje a Jorge Lanata, fallecido el 30 de diciembre de 2024. Santiago del Moro, introdujo el tributo al periodista con una sobria presentación que marcaron el tono de lo que estaba por venir. “Llegó un momento muy esperado porque esta noche falta alguien. Falta él. Alguien que marcó un antes y un después en el periodismo de la Argentina" antes de que en las pantallas se proyectara un tape especialmente preparado para recorrer su carrera y sus frases más recordadas.
A las 23:21 comenzó uno de los momentos que más emociona en cada una de las ceremonias, con el clásico "Adiós Nonino" de Astor Piazzolla la ceremonia de los premios Martín Fierro 2025 recordó a las grandes figuras del espectáculo argentino que fallecieron en los últimos doce meses.
La lista de los homenajeados incluyó a destacados artistas, periodistas y personalidades que marcaron a varias generaciones de argentinos, como Leo Dan, Maria Socas, Atilio Veronelli, Alfred Olivieri, Julio Frade, "La Tota" Santillán, Lidia Catalano, Rina Morán, Toti Ciliberto, el chef Ramiro Rodriguez Pardo, Alejandra Darín, Alberto Martín, Lia Crucet, Jorge Lanata, Angel Malher, "Locomotora" Olivera, Daniel Fanego, René Bertrand, "Tico" Rodríguez Paz, Jorge Maestro, Mario Mactas, y Jorge Bergoglio "El Papa Francisco" y Antonio Gasalla.
