Por qué se terminó la amistad de años de Julieta Ortega y Andrea Rincón: "Motivos religiosos"

"Pelea de amigas. No solo eran amigas, sino que hicieron culto de esa amistad en público. Nos contaron que una era buena y que la otra era más buena. Hace como diez años vinieron juntas a una nota", enmarcó Ángel De Brito, al comenzar a revelar que se terminó la amistad entre las actrices.

"Hace mucho tiempo ya no tenemos el vínculo que teníamos. A veces pasa, hay que normalizar eso. Lo que a veces pasa en las relaciones de pareja que tienen un final, yo creo que con los amigos también pasa. Es hasta un momento y después uno puede querer a la persona, pero ya no tiene lo cotidiano".

"De hecho, este proyecto empezó con ella y después ella se abrió. A veces pasa eso. La cruzo a veces por el barrio y la saludo, está todo más que bien”, se sinceró Julieta, durante una nota con LAM, en las noches de América. "Pasaron cosas que no haría públicas. Nada grave, pero a veces las relaciones tienen un final también, las relaciones de las amigas”, agregó, la hija de Palito y de Evangelina Salazar.

VERSIONES CRUZADAS SOBRE LA RUPTURA

"No, peleadas no estamos. Yo tengo amigas de toda la vida, de las cuales nunca me peleé. A veces las veo más, a veces menos. Yo no estoy peleada con ella. Sí, en cuanto arranqué mi camino con la Iglesia, ella tomó otro”, dijo, por su parte, Andrea, al ser consultada por el llamativo distanciamiento que se generó con Julieta, después de casi una década de unión, en las "buenas y en las malas".

"Las personas van evolucionando, y cada uno va tomando un camino distinto... A veces te vas encontrando y a veces te desencontrás, y después más adelante te volvés a encontrar. Yo a Julieta la amo, tengo un amor incondicional por ella. Y te voy a decir algo: no hay nada que Julieta pueda hacer que haga que yo la deje de amar”.

“No me banca ni mi papá. Mi papá no cree y mi papá es mi papá. Y lo tengo que acompañar. A veces uno está más cercano a otras personas, a veces te alejás, a veces te juntás más. Yo a Julieta la voy a amar. Hay amores que son para siempre. El amor no deja de ser. Ella lo sabe, supongo”, cerró Rincón. ¿Habrá reconciliación? Ummmm...