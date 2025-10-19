Daniela Celis confirmó que Thiago Medina le propuso matrimonio: qué respondió

Al despertar en el hospital de Moreno, Thiago le pidió matrimonio a 'Pestañela', lo que avivó los rumores sobre una posible reconciliación. Daniela, de 29 años, habló con Los Profesionales (El Nueve) y confirmó algunos detalles sobre el estado de salud del padre de Aimé y Laia y la supuesta propuesta de casamiento.

“Hoy estoy feliz, contenta. Lo miro a Thiago y él me dice: ‘¿Por qué me miras así?’ Yo le respondo que él no entiende todo lo que hemos pasado. Lo veo en casa y no puedo creer que esté vivo; nunca pensé que lo tendría a mi lado. Me imaginaba la Navidad y el Año Nuevo sin él", comentó la exparticipante de Gran Hermano.

Al ser consultada sobre la convivencia familiar, Daniela explicó: "Cuando él pasó a la sala lo primero que le pregunté fue qué quería hacer; ir a la quinta donde estaba antes del accidente, visitar a sus hermanos o ir a la casa de su papá. Le dije que podía llevar a las nenas donde él quisiera y que no sintiera presión alguna. Él respondió al instante: ‘Quiero estar con ustedes, ver a las nenas y vivir con ustedes’. Le armé una habitación solo para él, guardé las cosas de las nenas y le puse una cama”.

En el programa también se abordó la supuesta propuesta de matrimonio. "Sí, me lo propuso cuando estaba en terapia intensiva bajo los efectos de varias drogas. Lo comentamos y nos reímos: ‘Nunca pensé que me pediría matrimonio en una camilla’. La familia de él estaba presente”, recordó la influencer.

Aunque no descarta una futura unión, Daniela dejó clara la prioridad actual. “Lo fundamental es que mejore. No está al cien por ciento; tiene que volver a escribir, leer, enfocar la vista, caminar bien y bañarse. Está trabajando en rehabilitación y poco a poco irá recuperándose. Sólo cuando esté en condiciones podrá pensar en retomar una relación o iniciar algo nuevo", dijo.

Y cerró con un mensaje emotivo: “Yo estoy feliz de tenerlo, sé que está vivo y no me importaba si era así, si era con una pierna, con un brazo, con lo que sea, lo quería tener igual. No, no me importa nada si hay que empezar de cero… Yo lo quería tener en casa, así que estoy más que feliz acompañándolo, estoy como felicitando cada paso que da, cada evolución que tiene, alentándolo, estoy entera para ellos tres porque tengo que estarlo”.