Premios Martín Fierro 2026: estos son los ganadores

Ser Humanos (América)

Tierras (Telefe) GANADOR

Panelista femenina

Marcela Feudela (LAM - América)

Edith Hermida (Bendita - El Nueve)

Natalie Weber (Pasó en América - América)

Analía Franchín (A la Barbarossa) GANADOR

Mariana Brey (A la Barbarossa - Telefe)

Aviso publicitario

Decíselo, Quilmes (AB InBev - La América) GANADOR

Tarjetita, Swiss Medical (La América)

Universo Dada, Grupo Peñaflor (La Comunidad)

Paparazzi: Stella Artois - AB InBev (Gut Buenos Aires)

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Mirá los #MartinFierro en Telefe con Santiago del Moro pic.twitter.com/0aiTTHB8H1 — telefe (@telefe) May 19, 2026

Musical

Hay música siempre (Televisión Pública)

La Peña de Morfi (Telefe) GANADOR

Pasión de Sábado (América)

Planeta nueva (El Nueve)

Viajes / Turismo

Iván de viaje (Telefe)

Por el mundo (Telefe) GANADOR

Resto del mundo (El Trece)

Big Show

La voz argentina (Telefe)

Medianoche con Jey (El Nueve)

Otro día perdido (El Trece) GANADOR

Cronista / Movilero

Alejandro Guatti (Intrusos - América) GANADOR

Cecilia Insignia (Arriba argentinos y Mediodía noticias El Trece)

Martín Salwe (Lape Club Social Informativo - América)

Daniel Roggiano (Buen Telefe, El noticiero de la gente, Telefe noticias - Telefe)

Noticiero diurno

Arriba argentinos (El Trece)

El noticiero de la gente (Telefe)

Telenueve al mediodía (El Nueve) GANADOR

Mejor actor

César Borbón (La voz ausente - El Trece y AMIA, la serie - Telefe)

Luciana Cáceres (Tafí Viejo, verdor sin tiempo - El Nueve) GANADOR

Gustavo Garzón (La voz ausente - El Trece)

Benjamín Vicuña (El Trece)