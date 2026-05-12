"Misógino y cobarde": Florencia Peña apuntó contra APTRA y cruzó a Luis Ventura

Críticas a los premios

Durante su descargo, la actriz recordó épocas anteriores de la ceremonia y afirmó que hoy el reconocimiento perdió valor para gran parte de la industria.

“Hay algo que está pasando con el Martín Fierro y es que nadie le cree. Perdió la credibilidad, y yo dejé de ir”, señaló. Además, aseguró que actualmente las nominaciones buscan generar repercusión y presencia de figuras más que premiar trabajos destacados.

En medio de sus declaraciones, Peña también habló sobre la relación entre Marley y Santiago del Moro, aunque aclaró que su amigo “se lo toma con humor”, deslizó que existiría cierta distancia entre ambos conductores.

“Marley es cercano, espontáneo y la gente lo quiere. De Del Moro no sabemos mucho porque es más impenetrable y lejano”, opinó.

La respuesta de Ventura

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Las declaraciones de Peña tuvieron rápida respuesta de Luis Ventura, presidente de APTRA, quien reaccionó con una frase que generó críticas en redes y dentro del ambiente artístico. El periodista hizo referencia a un episodio personal que la actriz sufrió años atrás, vinculado a la filtración de material íntimo.

Además, Ventura calificó a Peña de “desagradecida” y sostuvo que Marley “tiene voz propia” para defenderse.

Lejos de evitar el conflicto, la actriz respondió desde su programa de streaming y fue contundente: “Sos un misógino y cobarde”. También remarcó que el episodio mencionado por Ventura fue producto de un hackeo y recordó que inició acciones judiciales por ese hecho.

Pese al tono de la discusión, Peña intentó bajarle dramatismo al conflicto sobre los premios y cerró con ironía: “Cuando quieras tomamos un café y me explicás por qué dijiste eso”.