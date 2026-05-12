"Misógino y cobarde": Florencia Peña apuntó contra APTRA y cruzó a Luis Ventura

La actriz cuestionó la credibilidad de los premios, defendió a Marley tras su exclusión y respondió con dureza a un comentario de Luis Ventura.
La polémica alrededor de los Premios Martín Fierro volvió a sumar un nuevo capítulo luego de que Florencia Peña criticara públicamente a APTRA por la ausencia de Marley entre los nominados a Mejor conductor y terminara enfrentándose con Luis Ventura.
La actriz expresó su malestar durante una entrevista televisiva y aseguró que la exclusión del conductor refleja una pérdida de credibilidad en los premios. “Siempre me pareció injusto que no esté nominado. Nominaron hasta al portero y por lo menos lo podían haber nominado a él”, lanzó.
Peña también cuestionó el funcionamiento actual de los Martín Fierro y sostuvo que las distinciones “siempre terminan en manos de los mismos”. Según dijo, antes existía mayor expectativa y legitimidad dentro del medio artístico.
Durante su descargo, la actriz recordó épocas anteriores de la ceremonia y afirmó que hoy el reconocimiento perdió valor para gran parte de la industria.
“Hay algo que está pasando con el Martín Fierro y es que nadie le cree. Perdió la credibilidad, y yo dejé de ir”, señaló. Además, aseguró que actualmente las nominaciones buscan generar repercusión y presencia de figuras más que premiar trabajos destacados.
En medio de sus declaraciones, Peña también habló sobre la relación entre Marley y Santiago del Moro, aunque aclaró que su amigo “se lo toma con humor”, deslizó que existiría cierta distancia entre ambos conductores.
“Marley es cercano, espontáneo y la gente lo quiere. De Del Moro no sabemos mucho porque es más impenetrable y lejano”, opinó.
Las declaraciones de Peña tuvieron rápida respuesta de Luis Ventura, presidente de APTRA, quien reaccionó con una frase que generó críticas en redes y dentro del ambiente artístico. El periodista hizo referencia a un episodio personal que la actriz sufrió años atrás, vinculado a la filtración de material íntimo.
Además, Ventura calificó a Peña de “desagradecida” y sostuvo que Marley “tiene voz propia” para defenderse.
Lejos de evitar el conflicto, la actriz respondió desde su programa de streaming y fue contundente: “Sos un misógino y cobarde”. También remarcó que el episodio mencionado por Ventura fue producto de un hackeo y recordó que inició acciones judiciales por ese hecho.
Pese al tono de la discusión, Peña intentó bajarle dramatismo al conflicto sobre los premios y cerró con ironía: “Cuando quieras tomamos un café y me explicás por qué dijiste eso”.
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