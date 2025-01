Preocupación por un posteo de Karina La Princesita: todos los detalles

“La ansiedad es una porquería”, escribió con letras blancas sobre un fondo negro. Luego, en las últimas horas, la artista volvió a hacer mención sobre el tema al replicar un posteo motivacional. “Algunos días conquistas montañas. Otros días duele respirar. En ambos días eres suficiente”, se lee en la placa que compartió.

No es la primera vez que la artista habla sobre su salud mental. A mediados de 2023, por ejemplo, se mostró llorando en Instagram y expuso un sincero mensaje. "Por ponerle todo al corazón, por las noches de tristeza, por las tardes de nostalgia. Por querer sólo encerrarme. Por a veces no saber quién soy. En los viajes interminables rebalsados de pensamientos, por intentar esconder lo que siento...", escribió en aquel momento junto a una serie de imágenes en las que se la veía llorando.

Y añadió: "Pero también por ponerle todas mis ganas, por querer salir de la oscuridad, por ponerle corazón, por sonreír a pesar de todo". Además, la cantante se refirió a su pasado y a las situaciones que le generaron heridas emocionales: "A veces las heridas de la infancia y lo que nos tocó vivir, nos marcan. Puede que esas heridas nos acompañen a lo largo de nuestra vida, así tengamos una vida para muchos, soñada".

Karina La Princesita Mensaje Instagram.jpg

"Hoy, con todo eso, me acepto y me abrazo. Abrazate de vez en cuando. La acción de abrazarte es una muestra de que te estás ocupando y estás sanando. Esto no es un pedido de ayuda o aviso de que estoy mal. Muy por el contrario. Es parte de reconocerse con todo lo que sos y avanzar", consideró.

Karina La Princesita no sólo utilizó sus redes sociales para referirse al tema de la salud mental. El año pasado, al ser invitada a La Noche de Mirtha (El Trece), la vocalista manifestó: “A veces las cosas que te generan angustia se sienten en el cuerpo también. Más allá de que es en el cerebro. Y yo veo mucho al corazón y al cerebro como cuando te habla el ángel y el diablo. A veces el corazón te hace ir por un lado que vos sabés que no te conviene y la cabeza por otro”.

“Tuviste crisis de angustia, ¿no?”, quiso saber la conductora. “Sí, tuve. Puede que todavía no estoy recuperada del todo. Pero me estoy ocupando”, contestó la cantante. Al indagar más, Mirtha le preguntó en qué se basaba su tratamiento, y Karina detalló: “Estoy haciendo terapia con el psicólogo. En algún momento estuve con el psiquiatra también, con medicación. Hay que entender la medicación también”.

En ese contexto, La Princesita admitió que había cometido un error y que, cuando comenzó a sentirse bien, dejó la medicación y eso derivó en una fuerte crisis. “Lo que a mí me pasaba era que convivía con una angustia que no tenía fin. En realidad la angustia la tenemos todos, pero hay algunos que la sentimos por encima de lo normal”, sostuvo. Y cerró: “Pienso que tiene que ver con la vida que tuvimos, las heridas que tenemos, que no hemos sanado”.