Ahora, después de las elogiadas Huye (Get Out, 2017) y Nosotros (Us, 2019), el próximo proyecto del cineasta es un revival de un clásico noventoso: Candyman (2020). Como demuestra el primer trailer, esta suerte de “secuela espiritual” recupera la mitología del asesino del gancho, pero también se atreve a ir más allá de la nostalgia: ¿y si la presencia del killer es solo un delirio del artista Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II)?.

CANDYMAN - TRAILER

La cinta original se centraba en el fantasma vengativo de un esclavo que fue mutilado injustamente por una multitud enloquecida que lo acusó de violar a una mujer blanca. Teniendo en cuenta que Peele es un experto en retratar la alienación racial, no sería extraño que esta historia pese mucho más que en el film de 1992. ¿Fecha de estreno? 11 de junio.

