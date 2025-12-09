Martín Fierro de Cine y Series: Natalia Oreiro y El Eternauta fueron los grandes ganadores

Tras una larga espera y más de 20 ternas, se conocieron los ganadores de las dos estatuillas de Oro entregadas en la noche: Natalia Oreiro fue galardonada en el rubro Cine, mientras que El Eternauta, protagonizada por Ricardo Darín, recibió el Oro correspondiente a Series.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega del Martín Fierro a la Trayectoria para Marta González, presentado por Rodolfo Ranni, quien destacó el recorrido y el talento de su colega. Tras esta entrega, tuvo lugar un segmento especial para celebrar el 40° aniversario de Esperando la Carroza, mítico film nacional que permanece en la memoria colectiva de los argentinos, con la participación de Mamá Cora, personaje entrañable de la película.

Otra película icónica que fue destacada es Nueve Reinas, homenajeada por sus 25 años. Leticia Brédice y Gastón Pauls recibieron el reconocimiento y, en sus declaraciones, retomaron una frase que luego se repitió entre varios de los ganadores: “Como diría Ricardo Darín (Marcos en el film): más que nunca, en este mundo, putos no faltan; lo que faltan son financistas… Así que, si hay financistas, vamos con todo por el cine”.

Si bien los máximos galardones fueron para Natalia Oreiro y El Eternauta, la noche también estuvo cargada de otros premios sumamente destacados: Belén fue elegida como Mejor Película; Camila Plaate se llevó el premio Revelación; María Becerra ganó Mejor Música Original con “7 vidas”; mientras que Envidiosa obtuvo el premio a Mejor Serie de Comedia.

Lista completa de galardonados:

PELÍCULA CINE Y/O PLATAFORMA - Belén

DOCUMENTAL CINE Y/O PLATAFORMA Y/O SERIE - Cromañón: el documental - (Natalia Labaké)

GUIÓN CINE - Laura Paredes / Dolores Fonzi - (Belén)

ACTRIZ PROTAGONISTA CINE - Natalia Oreiro - (La Mujer de la Fila)

ACTOR DE REPARTO CINE - Ariel Staltari - (Verano Trippin)

ACTRIZ DE REPARTO CINE - Justina Bustos - (Culpa Cero)

SERIE COMEDIA - Envidiosa - (Netflix)

SERIE DRAMA - El Eternauta - (Netflix)

DIRECCIÓN CINE - Benjamín Ávila - (La Mujer de la Fila)

DIRECCIÓN SERIE - Bruno Stagnaro - (El Eternauta)

GUIÓN SERIE - Bruno Stagnaro / Ariel Staltari - (El Eternauta)

ACTOR PROTAGONISTA SERIE - Leonardo Sbaraglia - (Menem / Las Maldiciones)

ACTRIZ PROTAGONISTA SERIE - Griselda Siciliani - (Envidiosa)

ACTOR DE REPARTO SERIE - César Troncoso - (El Eternauta)

ACTRIZ DE REPARTO SERIE - Lorena Vega - (En el Barro / Envidiosa / El Fin del Amor 2)

REVELACIÓN CINE Y/O SERIE - Camila Plaate - (Belén)

EDICIÓN CINE Y/O SERIE - Alejandro Brodersohn - (El Eternauta)

MÚSICA ORIGINAL CINE Y/O SERIE - Maria Becerra / Xross - (En el Barro)

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA CINE Y/O SERIE - Gastón Girod - (El Eternauta)

ACTOR PROTAGONISTA CINE - Guillermo Francella - (Homo Argentum)

DISEÑO DE VESTUARIO CINE Y/O SERIE - Patricia Conta - (El Eternauta)

DIRECCIÓN DE ARTE CINE Y/O SERIE - Germán Naglieri / Julia Freid- (El Jockey)

Como se vio a lo largo de toda la ceremonia, el evento también estuvo atravesado por discursos de reivindicación de la ficción nacional. Juan Minujín, en la alfombra roja, lanzó declaraciones que resonaron en un momento particularmente complejo para la industria: “Es un momento muy difícil, hay que apoyar siempre a la industria audiovisual. El cine argentino necesita la inversión de los privados y del Estado”.

Pese a todo, y con interminables aplausos más una producción impecable por parte de Aptra (la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) y América TV, estos premios, y con el año que está llegando a su fin, dejan la certeza de que la industria audiovisual nacional sigue creciendo, diversificándose y construyendo obras capaces de emocionar, alegrar y trascender, aun frente a las dificultades señaladas por los propios actores y por la sociedad.