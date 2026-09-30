Qué dijo Joaquín Levinton tras ser denunciado por presunto abuso y amenazas a una expareja

Y concluyó en su posteo: "Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación".

La denuncia contra Joaquín Levinton

La presentación estuvo a cargo de una mujer identificada como "la señora P", que dijo haber mantenido una relación con el músico durante cinco años. En la acusación, aseguró haber sufrido violencia física y psicológica por parte de Levinton. También señaló que fue obligada a consumir cocaína y mantener relaciones sexuales no consentidas, y que esas situaciones quedaron filmadas.

La denuncia quedó caratulada como abuso sexual con acceso carnal y amenazas, e interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50.