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Qué dijo Joaquín Levinton tras ser denunciado por presunto abuso y amenazas a una expareja

El líder de Turf hizo su descargo desde las redes sociales. Dio su versión de los hechos y rechazó haber sido pareja de la mujer que presentó la denuncia en su contra.

El cantante de Turf, Joaquín Levinton, quedó en el centro de una denuncia por presunto abuso sexual y amenazas. La presentación fue realizada por una mujer, de 39 años, que dijo haber sido pareja del artista entre 2015 y 2020.

A través de sus redes sociales, Levinton negó las acusaciones y consideró que el episodio ya estaba cerrado. "Quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta. Nunca fue mi pareja, me resulta importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo", sostuvo en un posteo en Instagram.

"Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes. Cuando la bloqueo, sistemáticamente logra contactarme desde un nuevo teléfono", sumó el líder de Turf.

Y concluyó en su posteo: "Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación".

La denuncia contra Joaquín Levinton

La presentación estuvo a cargo de una mujer identificada como "la señora P", que dijo haber mantenido una relación con el músico durante cinco años. En la acusación, aseguró haber sufrido violencia física y psicológica por parte de Levinton. También señaló que fue obligada a consumir cocaína y mantener relaciones sexuales no consentidas, y que esas situaciones quedaron filmadas.

La denuncia quedó caratulada como abuso sexual con acceso carnal y amenazas, e interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50.

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